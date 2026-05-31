專訪丨張達倫前度與太太關係好　視黎芷珊為知己 ：100%唔會害我

提起張達倫，很多人會聯想到「黎芷珊男朋友」這個曾經的稱呼 。當年只有25歲的他，與年長十二載、知名度較高的黎芷珊相戀，外界總帶著有色眼鏡看待。但張達倫坦言，當時根本沒有壓力，也不介意這個標籤。「你知道佢知名度高過我，嗰一刻，咁可以點呢？無必要介意呀，我好清楚每一樣嘢。其實我個人好簡單，愛就愛，愛一個人囉，我又唔會去沙沙滾，唔係啲咁嘅人 。」

張達倫用情專一，唔會花天酒地。（蕭堃桁攝）

張達倫25歲就與黎芷珊拍拖，二人年齡相差12年。（圖片來源：受訪者提供）

分手後感情昇華如同家人。（ig@maxc）

黎芷珊迎事業高峰後分手

兩人相處的九年裡，步伐一致，互相扶持 。在芷珊轉戰娛樂台、因中文不好而苦惱時，張達倫默默在旁幫她修改稿件；他更不斷鼓勵芷珊大膽嘗試製作《最佳男主角》訪談節目 。然而，命運總是愛開玩笑，當芷珊憑該節目迎來事業高峰時，卻也是兩人決定分手的時刻 。「呢個世界好邪嘅，我哋分手嗰一刻，就係佢最成功嘅一刻。所以我都唔知係咪我剋住佢？ 」

分手的導火線，並非不愛，而是兩人對人生藍圖的分歧。隨著年紀增長，張達倫開始渴望組織家庭、生兒育女，但芷珊明確表示不需要家庭和寶寶。「大家坐埋一齊傾，覺得將來會係點 。大家都好明確咁知道，突然間呢啲問題就出現咗。」

張達倫十分支持芷珊做《最佳男主角》。（TVB《最佳男主角》電視截圖）

芷珊靠最強人脈關係，訪問嘉賓粒粒巨星。（TVB《最佳男主角》電視截圖）

霸氣平反「掟煲唔掟蓋」：好Out嘞！

難得的是，兩人和平分手後，沒有惡言相向，反而成為了無所不談的「知己」。「我生命之中，幾感恩遇到佢（黎芷珊），事無大小，佢有咩事，我有咩事，除咗我老婆之外，我就係同佢分享，我有乜問題就同佢傾吓。人生有幾多個呢啲知己，有啲嘢同男人講唔到，就算識咗三十年嘅朋友，但芷珊唔同，佢曾經係我另一半，好多嘢佢好清楚我性格，有啲嘢可以同佢分享，大家互相信任，我知佢唔會害我，100%喎，呢樣嘢好難得，一個屋企人咁濟。」

對於外界曾有「同一時間有兩個女人」的難聽閒言，張達倫霸氣平反，表示現任太太不僅毫不介意，芷珊更會每年出席他兒子的生日會，甚至大家一起去旅行 。「大家知嗰件事發生咩事，點解你哋會咁諗嘢，感情去到咁上下年紀唔係咁去分辨，咩掟煲唔掟蓋，好Out嘞，過咗就過去，嗰段情感先係最緊要。」

張達倫與前度分手後仍是好朋友，難得太太亦唔介意。（蕭堃桁攝）

張達倫與黎芷珊分手仍是好朋友，可以與現任太太一齊去旅行。（ig@marialuisaleitao）

愛屋及烏 財政大權全交太太

告別舊愛，張達倫迎來了現任太太陳鳳玲（Kimmy），對於太太曾經離婚並育有一女，他展現出極大的包容與愛屋及烏的心態 。「我識佢嗰陣已經知佢結過婚，亦知佢有個女，介意啲咩呢？如果你係一個男人，你更加要愛佢個女。我唔需要做爸爸，因為佢本身已經有個好錫佢嘅爸爸，但我會做佢一個好朋友 。」

經歷過年輕時做模特兒不懂理財、欠下卡數的窘境 ，現在的張達倫極度重視家庭的安穩。他將自己賺到的錢，全數交給太太管理 。「賺得多畀老婆，賺得少又畀老婆 。因為我覺得，呢個都係一份安全感嚟，我唔介意，我真係一啲都唔介意。我覺得幾開心吖，我又唔使煩咁多 。」

張達倫感恩家人支持。（ig@maxc）

張達倫特別感激太太。（ig@maxc）

一家三口。（ig@maxc）

張達倫愛屋及烏，與繼女感情也不錯。（ig@maxc）

妻兒移居澳洲 孤獨與角色沉重誘發抑鬱

然而，為了給9歲兒子張凱碩有更適合的教育環境，張達倫做出了痛苦的決定。他不認同香港的高壓教育，決定讓太太帶著兒子移居澳洲生活。「我未試過同阿仔老婆咁樣分開 。我以前擺好多時間喺佢哋身上，我真係一個收工唔瞓覺都要送阿仔返學嘅人，一得閒就陪阿仔陪老婆 。」

妻兒離開後，加上當時行業步入寒冬，經濟壓力驟增 。更致命的是，他同時接拍了 ViuTV《COURT》（法與情）及《地獄大狀》 ，飾演一名患有驚恐症和抑鬱的重度情緒病律師。孤獨的現實與沉重的角色雙重夾擊下，張達倫的情緒徹底崩潰了。「我都唔知係個角色令我踩咗入去，定係我自己嘅經歷令我踩咗入去。我返到嚟之後，佢哋（同事）見到我好驚，我朋友見到我都係，因為我平時成日笑笑口，突然間無晒笑容，眼神好空洞 。」

那段時間，他每天被負面情緒包圍，甚至萌生退意 ：「我日日都喺度諗一啲唔好嘅事，我係咪應該離開？我係咪應該飛返去同佢哋一齊生活？ 」他嘗試透過瘋狂做運動來排解，但無濟於事 。最終，他選擇勇敢面對，求助心理醫生並接受藥物治療，慢慢將自己從抑鬱的黑洞中拉出來 。

張達倫早前情緒出現問題。（蕭堃桁攝）

太太和兒子去年移居澳洲。（ig@maxc）

在《COURT》飾演大律師。（ViuTV《COURT》劇照）

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