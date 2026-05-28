湯令山被爆新戀情暗撻《夜王》BB林熙彤　年初疑被影到一齊行街

湯令山（Gareth. T）自2023年與 moon tang（鄧凱文）分手後，過去兩年不時隔空「憑歌寄意」，多次被外界解讀未完全放低舊愛。不過近日Gareth似乎終於迎來新戀情，除了公開承認已有心儀對象外，更被網民連環「起底式搜證」，懷疑新歡正是年僅22歲、曾於電影《夜王》飾演舞小姐「BB」的林熙彤（Hazel）。而其實早於今年一月，《01娛樂》已收到讀者報料，拍得Gareth. T與一名女伴行街，其打扮跟Hazel有多個相似之處！

Gareth. T被爆有新戀情！（IG@gareth_tong）

正當大家還以為Gareth跟moon tang仍透過音樂隔空傳情，但男方其實已重新出發，開始新戀情。（資料圖片）

Gareth的新女友，有傳是《夜王》中飾演BB的Hazel林熙彤。（IG@hazel.1120）

Gareth去年表示「再愛」時才出歌 520突推出《玻璃》

Gareth月初接受訪問時被問到感情狀況，鬆口承認：「有心儀對象，但不想透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」他又自爆自己性格極度內斂，從不會主動告白，大部分時間都靠寫歌傳情。而巧合的是，他於5月20日推出籌備兩年的新歌《玻璃》後，立即被網民瘋狂解讀。事關早於去年已有fans催促他推出此曲，當時他曾留言表示：「要找到一個愛得很透明的人才發。」、「再愛的時候才發」如今選擇在「520」這個充滿示愛意味的日子上架，自然令人聯想到是乘機表白及放閃！

Gareth月初接受訪問時被問到感情狀況，鬆口承認：「有心儀對象，但不想透露，把所有戀愛心情都寫在歌裡面。」

早於去年已有fans催促他推出《玻璃》，當時他曾留言表示：「要找到一個愛得很透明的人才發。」（IG@gareth_tong）

Gareth曾說要「再愛的時候才發」，他於「520」這個日子出新歌，有人以為他與前度moon tang復合，但原來他已覓得新對象。（網上圖片）

早前承認有心儀對象 有網民言之鑿鑿指Gareth戀上林熙彤

事有湊巧，Hazel所屬經理人公司剛好於520當日在社交平台公開她的工作照，有網民在留言區直接爆料：「你不知道她跟GT在一起了嗎？」隨後更有人留言補充：「前段時間台北演出剛說是心儀且聊得來的。」有網民甚至言之鑿鑿稱：「如果沒看到實錘我會這樣講嗎？」瞬間令緋聞愈燒愈烈。

Gareth新歌《玻璃》被指是定情歌，網民口口聲聲指Hazel是Gareth的女朋友。（IG@gareth_tong）

被指由華納幕後人員牽紅線 Gareth秒Like Hazel帖文

另外有不少眼利網民發現，Gareth近月頻頻「秒Like」Hazel的社交平台帖文，尤以清純風格相片為主，被指完全符合他害羞低調的個性。而Hazel更曾於520深夜分享歌曲《You Know I Love You》，再度引發外界聯想是在隔空呼應Gareth新歌《玻璃》。據指，Hazel原本與華納音樂一名幕後女工作人員相熟，因而認識Gareth，二人由朋友開始慢慢熟絡，之後愈行愈近，互相吸引。

眼利網民發現，Gareth近月頻頻「秒Like」Hazel的社交平台帖文。（IG@hazel.1120）

Hazel走清純可愛路線。（IG@hazel.1120）

1月疑被《01娛樂》讀者獨家拍到一起行街 女方包到冚

其實《01娛樂》本年1月曾收到讀者報料，指見到湯令山與一名長髮女在在灣仔一齊行街。由於Gareth. T的金髮和眼鏡辨識度高，所以在街上很易認得出來。當時她與女伴保持距離，刻意企到離行離列，相信當時要不就是未一齊，要不就是怕被途人發現，破壞Hazel BB清純形象；因為觀乎女伴的打扮，頭戴Cap帽，穿衛衣、外套、闊腳褲包到冚，明顯刻意低調。這名長髮女生頭髮長度、髮色、身高皆與Hazel相若，從Hazel社交平台的照片所見，她有一件差不多款式、啡色為主再配上卡其色反領的外套，以及白色並且打了個結的斜孭袋。雖然Hazel IG未有這頂粉紅色帽，但其中一張黑白照，字樣、帽型和顏色也跟她戴的Cap帽類似！

《01娛樂》本年1月曾收到讀者報料，指見到湯令山與一名長髮女一齊行街。（讀者提供）

這名女子身高與頭髮長度、髮色皆與Hazel相若。（讀者提供）

二人晚上現身灣仔街頭，而女方打扮非常低調，似乎不想被人認出。（讀者提供）

從Hazel社交平台的照片所見，她有一件跟相中人差不多款式、啡色為主再配上卡其色反領的外套，並且背著相似度極高的白色斜孭袋。（讀者提供、IG@hazel.1120）

Hazel的白色斜孭袋，背帶跟相中女子一樣，前面打了個結。（讀者提供、IG@hazel.1120）

雖然Hazel IG未有這頂粉紅色帽，但其中一張黑白照，字樣、帽型和顏色也跟長髮女戴的Cap帽類似！（讀者提供、IG@hazel.1120）

Hazel出演MC MV清純甜美受關注 年初憑《夜王》再入屋

現年22歲的Hazel甜美可愛，因擔任Gareth. T同門好友張天賦（MC）歌曲《老派約會之必要》MV女主角備受關注，之後演出過ViuTV劇《哪一天我們會紅》，今年憑演出電影《夜王》中的BB令更多人認識，近年曝光率持續上升，被視為新生代潛力演員之一。

林熙彤因擔任張天賦（MC）歌曲《老派約會之必要》MV女主角備受關注。（MV截圖）

Hazel在《哪一天我們會紅》飾演極之港女的KOL「士多甩」。（ViuTV）