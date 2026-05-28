蠱降｜蘇韻姿聞《愛回家》大結局感不捨　「我靠熊心如學好中文」

由姜皓文（黑哥）主演的馬來西亞電影《蠱降》，昨晚（27/5）舉行首映，一眾特別嘉賓都到來支持黑哥，其中包括蘇韻姿。她於2016年參選港姐，翌年便獲安排加入長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演「熊心如（紅衫魚）」一角，從而受人關注，當她得知劇集即將迎來大結局，都坦言不捨得。

蘇韻姿出席首映前去兼職做老師教英文，一身斯文大方造型。（陳順禎 攝）

對於《愛·回家之開心速遞》即將完結，蘇韻姿都表示不捨。（網上圖片）

昨晚，蘇韻姿以一身斯文大方的老師造型現身首映，原來她剛剛幫人補英文，所以著番似一個老師的造型。「本身讀書時都有教暑期班，所以對教育都有少少心得，而拍《愛‧回家》時又係演補習老師，好適合自己。呢個都係其中一份兼職，其他仲有剛完成一個音樂劇、有拍到個旅遊節目，仲有嚟緊去新加坡做主持工作，希望繼續忙落去啦。」

不容好自己講對白有口音 為「熊心如」勤練咬字

對於《愛·回家之開心速遞》即將完結，蘇韻姿都表示不捨。「我都好感激『熊心如』呢個角色，一來可以學到中文，二來又磨練到演技，又識到一班好好的屋企人，又畀家庭觀眾認識到，真係超級感恩。」正因為「熊心如」這個角色讀書好叻，講中文絕對不可以有口音，所以在拍攝時，蘇韻姿都特意加以練習，做到字正腔圓。「我會錄低自己講嘅對白，圈出讀唔正嘅地方，睇下點樣可以讀得正確啲。我會跟大家正式開完工約大家聚會，希望觀眾在呢段日子當中，都享受到當中的開心。」

蘇韻姿都好感激「熊心如」這個角色︰「一來可以學到中文，二來又磨練到演技。」（陳順禎 攝）

蘇韻姿專誠來支持黑哥場。（陳順禎 攝）

未受過片場欺凌 試過誤會對方說話粗魯

對於近日楊思琦在片場受到欺凌，蘇韻姿都理解大家或多或少都有情緒化，有時可能對方只是講笑，但剛剛自己情緒低落，又會接收到另一個意思。「好似我初初入劇組時，自己廣東話唔叻，都唔係好知大家講緊笑，特別是廣東話一句『喂！點呀』，我第一次都以為點解對方咁粗魯，所以我起初都一定有誤會過。」

最後問到早前有單工作被走數，蘇韻姿原本想低調處理，但就在Threads見到其他苦主，不少人都有同一個情況，於是都有繼續追討。「但問一些前輩意見，因為對方公司都已經清盤，都冇咩可以做，希望再睇下有咩辦法解決到啦！」

湯寶如得知關淑怡出院︰「開心呀，希望佢早日康復！」（陳順禎 攝）

湯寶如得知關淑怡出院 「開心呀，希望佢早日康復！」

至於同樣來支持黑哥的湯記湯寶如，得知當年同是寶麗金歌手的關淑怡已出院休養，自己都鬆一口氣。「我聽到都開心呀，由佢話入醫院到出番嚟，我希望佢冇事啦，好快可以同觀眾見面同唱歌，我都好掛住佢。我都好耐冇同佢聯絡，差不多有8、9年，你知佢好難搵，都係從報章上得知最新消息，希望佢早日康復！」