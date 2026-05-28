李蕙敏與英籍老公疑似鬧婚變　合照消失並與中性打扮密友態度親暱

90年代歌手李蕙敏（Amanda）當年憑《你沒有好結果》及《活得比你好》等歌曲紅極一時，成為樂壇的風雲人物。其專輯銷量更曾達四白金，令她獲得「銷量女王」的稱號。但是千禧年後，李蕙敏的歌唱事業逐漸走下坡，慢慢淡出幕前。2013年李蕙敏踏入人生的新階段，與英籍商人Serge Micallef結婚，婚後她渴望建立一個完整的家，但由於接受人工受孕卻屢遭失敗，最終決定領養小男孩Michael，一家三口看似幸福，但最近卻有消息指李蕙敏的婚姻狀態似乎出現問題。

Amanda最後情定外國人。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

李蕙敏婚後淡出幕前一段日子。

李蕙敏與老公疑似感情生變

李蕙敏最近復出幕前，她參演了邱禮濤執導的電影《我們不是什麼》，戲中飾演AK江𤒹生有毒癮的媽媽，並憑精彩表現獲得觀眾讚賞。然而，李蕙敏的個人感情生活最近就引起外界關注，昨日（27日）媒體《AM730》拍到她與一名中性打扮的外籍女性密友態度親暱，一起出入夜店，對方更用手搭實李蕙敏大髀。除了被拍到與密友態度親暱外，她在社交平台上的動態幾乎只集中在養子Michael身上，鮮有提及老公。曾經常在社交平台中出現的夫妻合照如今也不復存在，更有網民指她多次單獨出席兒子的家長活動，這些蛛絲馬跡令外界懷疑李蕙敏婚姻出現問題。

李蕙敏與英藉丈夫Serge Micallef疑似感情生變。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

李蕙敏21歲才驚悉自己是被收養的

李蕙敏過往曾表示老公及其家人給予她深厚的關愛，這份溫暖治癒了她童年的創傷。她在21歲時才驚悉自己是被收養的，而養母性格火爆，時常以打罵方式表達情感，大力拉扯她的頭髮更是「家常便飯」，這讓她的童年陷入陰影。成年後，她一度因無法忍受與養母的關係而離家出走，但隨着時間流逝，直到養父因癌症離世及養母患上腦退化症的情況下，冰封十年的母女關係才得以慢慢修復。李蕙敏遇上老公Serge Micallef後，童年創傷才得以治癒，她在老公的愛護下走出了陰霾，一家三口過着幸福的生活。

正當李蕙敏對愛情失去信心之際，遇上她的外籍老公Serge Micallef。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）