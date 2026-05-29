GM曾展望自爆屬「天醫部」　精通「寫花字」一秒止痛醫好吳若希

TVB人氣小生GM（曾展望）憑戀綜《女神配對計劃》而成功「入屋」。不過，除了演藝工作之外，現年28歲的他亦是已入行接近10年的正統「正一派道長」！日前，GM作客郭玥彤（Celia K.）的YouTube節目《彤你裝住香》，大談自己的神秘道教科儀生涯，更自爆屬於「天醫部」，精通「寫花字」一秒止痛，連主持郭玥彤都親證有效。

主持人郭玥彤大讚 GM「止痛好勁」！（截圖）

基督教學校出身 大學因靈異事件與道教結緣

GM在節目中透露，自己其實從小就讀基督教學校 ，起初並不相信任何宗教，但對風水命理、星座等極感興趣。直到就讀大學二、三年級時，身邊有朋友去沙灘玩期間疑似撞鬼 ，更被靈體跟隨回家，最終朋友求助於一位道教法師，而抱住八卦心態陪同上去的GM，卻被師傅的厲害及靈通所折服。

葉蒨文和曾展望人氣急升。（葉志明攝）

曾展望透露還未見對方家長。（陳順禎攝）

他坦言當時覺得師傅是個很好的人生導師，於是決定深入了解，隨後更前往道教祖庭中國龍虎山進行正式「授籙」儀式，法名為「曾三展道長」，目前已入行接近10年。

自爆屬「天醫部」 主持親證「寫花字」一秒止痛

在節目中，GM提到自己在授籙時，官職主要有兩個：「第一係『天醫部』，專門幫人處理身體病痛問題；第二就係『道宣部』，負責做Marketing宣揚道教理念 。」

主持郭玥彤隨即在節目中分享兩人的結緣經過，透露有次在一場朋友聚會中認識GM，當時有朋友身體有痛症，GM即席在空氣中「寫花字」並凌空拍了一下，朋友的痛楚竟然隨即消失。郭玥彤更直言自己當時肩膀不適，親身感受過GM的「寫花字」秘法後，亦覺得神奇地「即刻唔痛」，她朋友圈亦大讚GM「止痛好勁」：「邊度痛，搵佢拍兩嘢就唔痛」。在另一節目，他曾大顯神通，成功幫歌手吳若希（Jinny）醫好了困擾多時的「瞓捩頸」（頸部僵硬）。

節目邀請了曾展望該頻道內容進行講解。（節目截圖）

他曾到道教發源地江西龍虎山考獲七品道士資格。（節目截圖）

江西龍虎山。（節目截圖）

他曾到道教發源地江西龍虎山考獲七品道士資格。（節目截圖）

GM解釋，這招叫「寫花字」，原理是調動能量並將符咒寫在患處，用「法」幫患者退去積聚的煞氣及病痛 。他坦言以往自己腰痛得厲害、看醫生都治不好時，也是靠這招自救 ，但他強調：「有病都一定要睇醫生，法術只係輔助 。」GM強調，自己從不將道長視為一份工作，而是日常修行與使命。

有料！（IG/@randalgmm）

強調都要睇醫生！（截圖）