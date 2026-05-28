Angelababy參加小海綿學校義賣活動　生圖震撼網民不經意性感搶鏡

現年37歲的楊穎 (Angelababy) 與48歲的黃曉明於2022年1月28日於微博宣布離婚，結束6年的婚姻關係，從此各有各生活，兩人會共同撫養兒子「小海綿」。成為了單親媽的Angelababy一方面努力工作，另一方面要照顧仔仔小海綿，同時兼顧事業與家庭。雖然Angelababy與前夫黃曉明共同撫養仔仔，不過小海綿與Angelababy較多被拍到一起外出。她和仔仔在外不止一次被網民偶遇，每次都見她全程對仔仔照顧無微不至，展現出慈母一面。

Angelababy（楊穎）顏值之高令人驚嘆。（楊穎工作室）

Angelababy生圖狀態。（微博圖片）

Angelababy與黃曉明幾乎零交流。(小紅書)

生圖震撼網民不經意性感搶鏡

昨晚有多位網民於社交平台分享了Angelababy現身小海綿學校參與義賣活動的照片與視頻，曝光了Angelababy的最新近況以及生圖真實狀態，引起網民熱議。從相中和片中可見，當日Angelababy戴上cap帽，身穿短身露臍裝襯白色長褲，化上淡妝的她十分之靚女。其中一位博主寫道：「Baby參加小海綿學校義賣活動，偶遇Baby，這麼多年還長一個樣」。

而Angelababy的美貌確實震撼了一眾網民，原相機之下的她十分之凍齡，歲月彷彿從未在她的臉上甚至身上留下什麼痕跡，她的身材依然Fit爆，還輕露小蠻腰，相當吸睛，舉手投足都成為全場焦點。雖然身為明星，但Angelababy完全沒有半點架子，當日跟家長們和小朋友打成一片，表現得極之親民友善，還貼地飲幾蚊杯的便宜飲品。而小海綿亦已長大了不少，已高至他媽媽的肩膊位置，有見過小海綿的網民都大讚他長得靚仔帥氣。

Angelababy現身小海綿學校義賣會。(甜寶@小紅書)

Angelababy飲幾蚊杯飲品。(甜寶@小紅書)

Angelababy好靚。(甜寶@小紅書)

Angelababy飲幾蚊杯飲品。(甜寶@小紅書)

Angelababy小蠻腰搶鏡。(甜寶@小紅書)

Angelababy好fit。(甜寶@小紅書)

Angelababy點睇都咁靚。(甜寶@小紅書)

Angelababy與小朋友合照。(甜寶@小紅書)

Angelababy生圖。(甜寶@小紅書)

Angelababy與家長打成一片。(甜寶@小紅書)

Angelababy好nice。(甜寶@小紅書)