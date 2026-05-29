前TVB小花歷急性肺炎急性腸胃炎　咳到唞唔到氣：食藥食到偷偷哭

前TVB小花沈卓盈（Jessie）在2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，2021年5月誕下囝囝Jayden，一家三口幸福美滿，而沈卓盈婚後亦大量減產，專心湊仔做少奶奶，經常在社交平台分享兩母子的親子時光，相當溫馨。上個月初沈卓盈迎來44歲生日，生日慶祝活動亦一浪接一浪，不過原來她經歷了雙重急病，令她感嘆身體健康最重要！

一家三口！（IG@jessie_sum）

索爆人妻！（IG@jessie_sum）

長腿 ！（IG@jessie_sum）

大騷白滑玉背！（IG@jessie_sum）

出海！（IG@jessie_sum）

沈卓盈慶生活動一浪接一浪。（IG@jessie_sum）

沈卓盈生日歷急性肺炎急性腸胃炎：地獄又折返人間

沈卓盈在IG曬出慶生照，並寫道：「生日都快過了個半月，想着要寫下些什麼，好讓自己每天都緊記～🍃✨身體健康好重要✨原來沒有健康，我們什麼都不是。在過去的急性肺炎和急性腸胃炎，那種氣管敏感咳到唞唔到氣，食藥食到偷偷在哭，屙到全身冇力攞杯水都困難，那種死去活來，地獄又折返人間嘅感覺，讓我深感體會到身體健康真的非常非常非常重要，因為有強壯的身體才能照顧自己和家人。」

慶祝生日。（IG@jessie_sum）

獲老公同囝囝慶生。（IG@jessie_sum）

獲老公同囝囝慶生。（IG@jessie_sum）

沈卓盈告別育兒焦慮精神內耗 專注自我成長

沈卓盈婚後專注照顧家庭，但她亦希望調節自己的狀態：「✨活得自由鬆弛點✨在剛帶娃的那幾年，每天都過得緊緊張張，生怕自己那點做得不足不夠好，自我懷疑，提早焦慮，精神內耗，也會間歇性地發作。隨着小朋友長大，慢慢開始調節內在的步伐，試著一步一步去實現自己想要的狀態，現在更專注於自我成長和內在豐富，時刻提醒自己，要保持健康，保持微笑，知足感恩。願新的一歲繼續充滿力量 • 堅韌和愛♥️」

沈卓盈婚後專心相夫教子。（IG@jessie_sum）

沈卓盈婚後專心相夫教子。（IG@jessie_sum）

親子時光。（IG@jessie_sum）

親子時光。（IG@jessie_sum）

沈卓盈霸氣反擊「釣金龜」 嫁富貴男友生活無憂

沈卓盈早年先後與多位富二代拍拖，其後與Calvin拍拖期間，有雜誌就指她的正職是「釣金龜」，憑富貴男友而脫貧，令沈卓盈嬲爆反擊，自言一直默默耕耘，努力工作自力更生，否認貪慕虛榮：「只求釣甚麼金龜的話，我想我一早已經成功了，還需要在捱嗎？所以請停止侮辱我的人格和摧毀我的清譽！」並直言希望找到一位她愛和愛惜她的人作為終身伴侶，組織家庭。而沈卓盈在2019年2月與Calvin於布吉低調行禮，據知沈卓盈老公Calvin家族經營內衣褲出口生意，貿易生意遍及歐美，而她婚後亦晉身貴婦行列，出入都是全身名牌，當中不乏Hermès、Chanel、LV、Dior等，行頭十足！

沈卓盈（Jess）2019年與經營內衣生意的圈外男友Calvin結婚。（IG@jessie_sum）

婚照。（IG@jessie_sum）

沈卓盈於布吉舉行婚禮。（IG@jessie_sum）

依然好Fit！（IG@jessie_sum）

依然好Fit！（IG@jessie_sum）

索爆人妻！（IG@jessie_sum）