63歲莫少聰金髮大眼驚變樣　網民唔認得：還以為是哪個大姨

現年63歲的莫少聰在1980年參加麗的電視的「慧眼識新星」入行，於80－90年成名，最為人熟悉的代表作分別有獲金馬獎「最佳男主角」提名的《中國最後一個太監》及《黃飛鴻》系列中飾演梁寬一角。莫少聰當年憑電影《中國最後一個太監》打開知名度，擁有一雙電眼的他外形靚仔，在娛樂圈爆紅，後來他轉戰內地卻因為涉毒而令事業跌入谷底，近年已經淡出幕前，作風亦相當低調。

如果李連杰係黃飛鴻，梁寬就一定係莫少聰。（影片截圖）

當年的莫少聰憑電影《中國最後一個太監》走紅。（影片截圖）

林俊賢與莫少聰後生時都好靚仔。(抖音截圖)

似外籍奶奶網民唔認得

曾紅極一時的莫少聰當年被指拋棄女友洪欣及兒子莫鎬廉（張鎬濂）後，背負「負心漢」的罵名，其後他轉往內地發展並移居內地生活。2011年莫少聰與來自內地的孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣，原本一家三口幸福美滿，但莫少聰又因為於2011年在北京捲入大麻風波令他形象盡毀，更一度遭內地封殺。莫少聰早年已棄影從商，經營茶葉生意，亦成立義工團隊常到偏遠地區探訪，只有間中出席商演。他也會拍片放上抖音同大家分享，日前他就自拍分享他的人生觀，表示人生不用取悅別人，最應該取悅的人是自己，要不負青春不負自己。而網民的焦點卻落在他的樣貌之上。不少網民都留言直指認不出是他：「不看名字真沒看出來是莫少聰，以為是外籍女人」、「第一眼我以為是外國老太太」、「還以為是哪個大姨」。

莫少聰拍片分享人生觀。(抖音截圖)