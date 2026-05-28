鍾鎮濤長子鍾嘉浚宣布告別香港　曾陷情傷嘆世界陌生令人疲憊

現年73歲的「阿B」鍾鎮濤一生經歷兩段婚姻，其家庭動態向來是娛樂圈焦點。近年，他與現任妻子范姜所生的愛女鍾懿（Blythe）就高調宣布出道，相比於高調逐夢的小妹，鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的長子鍾嘉浚（Bong）則顯得低調孤僻得多。日前，鍾嘉浚突然在社群平台上無預警發表「離港宣言」，嘆言香港已無可藏匿秘密的角落，決定全面結束長達8年的留港生活。



鍾鎮濤與大仔合照。（IG圖片）

鍾嘉浚內心獨白：香港陌生令人疲憊

日前，鍾嘉浚在個人社交網上分享了一張從高處俯瞰維多利亞港風景的照片，但配文卻毫無留戀之情，反而流露出濃濃的孤寂與無奈：「我在香港的八年時光即將結束，這裡沒有知曉我名字的人。沒有可以藏匿秘密的角落，一切都那麼陌生，而陌生令人疲憊。是時候開啟一段新的旅程，去適應這個不斷變化的世界了，再見，香港。」

鍾嘉浚發文宣佈離開香港。（IG圖片）

還貼上一張維港照。（IG圖片）

這番帶有詩意卻略顯壓抑的感言，正式宣告他將離開這個生活了8年的地方。雖然他並未在文中吐露具體的離港原因，但過去他甚少參與鍾鎮濤的家族聚會，近年也多在上海發展自身事業，這次徹底切割香港，被外界解讀為他即將重整人生節奏。

鍾嘉浚透露自己接下來將以上海為主要基地。（IG圖片）

曾歷海外情傷 渴望尋找伴侶遠赴洛杉磯

翻開鍾嘉浚的感情史，他的求職與情感之路也走得頗為波折。在2024年時，他就曾用英文沉痛發文，證實自己與拍拖兩年多的女友宣告分手。他當時透露，自己人在蒙地卡羅工作時，女友卻無預警向他提出告別。這場突如其來的兵變讓他極度沮喪。

鍾嘉浚與女友人合照。（IG圖片）

不久後，鍾嘉浚分享了一張與女性朋友的合照，透露對方在自己最落魄失意時，專程飛往上海探望他，讓他倍感溫暖。他大方承認自己目前仍是單身，並公開喊話：「想找一個願意跟我去洛杉磯的人。」甚至還幽默地詢問網民，自己是否應該跟身邊這位仗義相挺的女友人在一起，可見他已逐漸走出失戀的陰霾。

鍾嘉浚與前女友合照。（IG圖片）

如今，36歲的鍾嘉浚選擇再次拔營、告別香港，無論他的下一站是上海還是他心心念念的洛杉磯，網民們也紛紛在底下留言送上祝福。