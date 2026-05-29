前TVB花旦零濾鏡素顏曝光　網民激讚「無添加」：優雅地變老

現年68歲的陳美琪當年憑經典劇集《新白娘子傳奇》中飾演「小青」一角，而紅遍兩岸三地，至今仍是不少觀眾的集體回憶。近年陳美琪鮮有幕前演出，轉戰社交平台，分享日常生活。日前有網民在成都街頭驚喜「捕獲」陳美琪，並將其零濾鏡的真實狀態分享到社交平台，隨即引起網民熱議。

葉童、趙雅芝及陳美琪當年憑《新白娘子傳奇》爆紅。（劇照）

前TVB花旦陳美琪息影多年，當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地。（影片截圖）

陳美琪去年在內地舉行《新白娘子傳奇30周年演唱會》。（微博@陳美琪）

陳美琪街頭被捕獲打扮青春

近日有網民於小紅書上出PO，透露在成都著名的玉林路閒逛時，打算到網紅「小酒館」打卡留念，竟然在現場巧遇「小青」陳美琪。該網民興奮地表示：「在成都偶遇新白的小青了！好有氣質呀！」

雖然陳美琪已68歲，但身材依然很fit。（微博@陳美琪）

狀態極好！（微博@陳美琪）

從上傳的照片中可見，陳美琪當時正坐在街邊茶座的椅子上。她當日的打扮相當青春且具活力，身穿一件綠色與粉紅色相間的緊身扎染長袖上衣，搭配一條寬鬆的高腰牛仔褲，身材依然保持得相當纖瘦。最吸睛的是，她將一頭烏黑的長髮編成了兩條可愛的麻花辮，耳朵上戴着精緻的珍珠耳環，整體造型充滿少女感，與其真實年齡完全沒有違和感。

網民大撐：很自然老去

雖然《新白娘子傳奇》播出至今已過去多年，但陳美琪的五官依然具辨識度。博主忍不住讚嘆：「本人看着好白，保養也好好呀～雖然《新白娘子傳奇》都過去好多年了，但還是能一眼看出是她，很自然老去的狀態～」。

有網民日前在成都野生捕獲陳美琪，獲讚有氣質。（小紅書圖片）

陳美琪身形依然纖幼。（小紅書圖片）

與粉絲溫馨互動

不少網民也紛紛留言大讚陳美琪狀態大勇，優雅得老去，臉上沒有「科技感」：「漂亮的變老」、「自然老去好看」、「好看。沒人在骨不在皮啊，老了也好看」、「優雅地變老」、「哇哦，她還是好美呢」；並羨慕她依然擁有一把烏黑濃密的長髮。而陳美琪事後也有在自己微博分享這次成都之旅，其中一張相中，被店外大批熱情粉絲「包圍」狂影的她，做出「心心」動作回應，並感性寫道：「在成都的街頭走一走，沒走到玉林路的盡頭，但找到了小酒館⋯⋯和你們一起直到所有的燈都熄滅了也不停留！ 」舉動相當有愛，盡顯親民作風。

陳美琪也有在微博分享這次的成都之旅。（微博@陳美琪）

人比花嬌！（微博@陳美琪）

人氣強勁。（微博@陳美琪）

曾歷兩段婚姻 視養女如己出

陳美琪早年曾拍過不少TVB劇集，情路亦經歷過高低。她在1979年和大生銀行後人馬清偉結婚，至1986年離婚，1999年她與從事電腦生意的美籍華人忻尚永再婚，並與兩名繼子女一起生活，雖然兩人未有生育，但依然恩愛，並收養了患有先天性脊椎爆裂致行動不便的孤女祈天露（Lulu），多年來陳美琪將養女視如己出，悉心照顧，盡顯母愛。

陳美琪早年曾拍過不少TVB劇集。（影片截圖）

陳美琪多年來對養女悉心照顧，愛護有加。（微博@陳美琪）