李蕙敏驚傳婚變　月初稱婚姻開心但與老公為小事爭吵：唔可以示弱

李蕙敏（Amanda）於2013年踏入人生的新階段，與英籍商人Serge Micallef結婚，並領養小男孩Michael，一家三口看似幸福，但最近卻有消息指李蕙敏驚傳婚變。報道指李蕙敏的社交平台鮮有出現老公身影，就連舊有合照都被刪走，有傳媒更稱拍得她與一名中性打扮的外籍女性密友態度親暱，一起出入夜店，對方更用手搭實李蕙敏大髀，因而懷疑李蕙敏婚姻出現問題。其實李蕙敏在本月中播出的HOY節目《九運會客室》中，曾透露自己目前的婚姻狀況，被問婚姻是否開心，她說：「開心！總有唔開心，有咗小朋友好唔同。」雖然以「Darling」稱呼老公，但她就不諱言二人有文化差異，常為雞毛蒜皮的事情爭吵。

李蕙敏近日驚傳婚變。（資料圖片/葉志明攝）

李蕙敏（Amanda）於2013年踏入人生的新階段，與英籍商人Serge Micallef結婚，但有傳媒發現其老公甚少在她社交平台出現。

原生家庭缺愛 曾表示老公與兒子讓她重生

李蕙敏早前接受《01娛樂》專訪時，剖白童年在打罵中成長，21歲驚悉自己是養女，相處多年的父母跟自己原來冇血緣關係，又講到童年很缺愛。問到現時與老公和兒子組織的家庭，能否彌補過往傷口，讓她重新感到愛，Amanda說：「我諗都係㗎喇，起碼我叫做complete咗呢個家庭囉，我覺得係㗎喇，唔係，我反而覺得係重生……好似一個next life，脫離咗我以前小朋友嗰個圈，變咗我自己一個圈。」她又講到自己一直恨要小朋友，但不會為要而要，不會做單親媽媽；訪問中未見任何婚變端倪。

李蕙敏早前接受《01娛樂》專訪，坦承原生家庭缺愛，但老公和兒子治癒到其傷口。（資料圖片/葉志明攝）

月初受訪談婚姻苦樂 因一件事認定老公

此外，她亦接受了HOY節目《九運會客室》主持李凱賢（Brian）與伍詠薇訪問，其中亦有分享婚姻的苦與樂，自爆叫老公做「Darling」。講到為何認定了老公，她憶述當初：「聖誕節佢家人唔喺度，佢冇返鄉下，就話你可唔可以同我decorate屋企個聖誕樹，我就諗緊幾sweet喎，我未做過呢件事。我覺得好得意，好似小朋友，有我隻襪，寫住『Amanda』，我真係感動到喊！我覺得呢件事好開心，好family，同埋好pure。」主持問到他們結婚多久，Amanda窒一窒，再說：「十幾年啦，好快。」

李蕙敏接受了HOY節目《九運會客室》主持李凱賢（Brian）與伍詠薇訪問，其中亦有分享婚姻的苦與樂，自爆叫老公做「Darling」。（YouTube@ HOY媒體網絡）

李蕙敏講到當初因為老公在聖誕節的一個舉動認定了對方。

婚姻開心但會因文化差異爭吵：佢想抌我啲50年鹹柑桔

Brian問婚姻開心與否，她直言：「開心！」隔半响後補充：「總有唔開心，我會睇，有咗小朋友好唔同。」她也坦言二人會嗌交，現時已很擅長用英文爭吵，講到會因何事爭吵，Amanda笑笑說：「通常都係為咗雞毛蒜皮嘢，有啲你會笑嘅嘢，呢啲就係culture，鹹柑桔呀！佢想抌我啲鹹柑桔！50年！我真係同佢死過！佢唔知咩嚟，佢話係咪expired（過期），佢成日check住個日子，我叫佢唔好抌我啲鮑魚、佛跳牆……」當伍姑娘再問可有因大事爭吵，她似乎沒聽見，續道：「佢個人好Drama，你又要大聲過佢。」

Brian問婚姻開心與否，她直言：「開心！」隔半响後補充：「總有唔開心，我會睇，有咗小朋友好唔同。」她也坦言二人會嗌交，因文化差異而為雞毛蒜皮事爭吵：「鹹柑桔呀！佢想抌我啲鹹柑桔！50年！我真係同佢死過！」（YouTube@ HOY媒體網絡）

不甘被兒子說「很弱」 奉陪與老公吵架

談到要老公性格哪個強哪個弱，Amanda坦言自己很隨和、不拘小節，但後來學識不會示弱，因為囝囝曾指覺得她很弱，令她非常在意：「佢如果要嗌交我都會同佢嗌，因為我唔可以示弱，because有一次我小朋友同我工人講『mami is so weak』，我原本就係忍，但係有時條氣又唔順，但係當我知佢原來咁諗我就『唔得，我一定要嗌返轉頭！』」之後輪到伍姑娘問她婚姻是否快樂，她再答：「OK嘅，唔好再抌我啲嘢就得！」

李蕙敏曾聽見兒子在工人面前說她很弱，於是她決定不能再示弱，與老公爭吵時也不再忍。（IG圖片）