東張西望｜南亞裔假外賣員爆格離港屋主失百萬　管理處認兩大失誤

《東張西望》今日（5月28日）報道一單懷疑爆竊案，經營奢侈品買賣的麥小姐，向《東張西望》表示，懷疑前男友主導入屋盜竊，名錶、名牌手袋、首飾盡失，損失金額近100萬。



麥小姐表示多個名錶、名牌手袋、首飾遭偷走。（《東張西望》截圖）

損失近百萬財物。（《東張西望》截圖）

「全屋密碼得佢知！」女事主直指前男友係幕後黑手

麥小姐向《東張西望》提供片段，凌晨三點時分有一名南亞裔男子假扮外賣員入屋，搜尋一番後，取走若干個手袋，和疑似名錶，途中拿出電話傾談，將物件放入外賣食物後雜開。麥小姐質疑背後主謀為前男友：「我相當肯定嫌疑人，因為佢喺某啲特定位置想搵一啲特定嘅嘢，但係好不幸啲嘢跟喺我身，佢搵唔到，所以佢冇做一個慣常小偷做法。我屋企密碼得一個人知道，連我屋企人都唔知。（可唔可以透露係邊個？）我前男友。呢件事都係佢搵人做，如果唔係點解冇啦啦有個外籍人士，撳密碼入屋偷嘢，並且搵指定嘅物品去偷。佢哋係好兄弟嚟。（你哋一齊幾耐？）幾個月，唔算耐，算係和平分手。（點解要咁做？）個人本身賤格囉，如果唔係點解諗到去前女友屋企，偷撳密碼入人哋屋企偷嘢？」

懷疑賊人取走多個手袋和名錶。（《東張西望》截圖）

仲抹走指模。（《東張西望》截圖）

懷疑賊人取走多個手袋和名錶。（《東張西望》截圖）

麥小姐表示前度與份屋的男子是朋友。（《東張西望》截圖）

麥小姐與前度拍拖一段短時間。（《東張西望》截圖）

前度反擊控訴：識十幾日就畀密碼人！

《東張西望》聯絡麥小姐的前男朋友蘇先生。蘇先生回答：「佢識一個人十幾日就畀密碼人，跟住話得佢一個人有。我覺得會唔會其他人都有，又認定係我呢？我唔想同佢拗，你明唔明？你咪報警囉，搵個真相出嚟，唔係你單方面話係就係，你明唔明？」

管理處向麥小姐承認看更有失誤，包括沒有致電業主，以及沒有仔細核對外賣人士身份。（《東張西望》截圖）

有關男子蘇先生否認，並表示如有證據就交由警方處理。（《東張西望》截圖）

有關男子否認，並表示如有證據就交由警方處理。（《東張西望》截圖）

有關男子否認，並表示如有證據就交由警方處理。（《東張西望》截圖）

管理處向（《東張西望》截圖）