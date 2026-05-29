馬貫東母驚爆鼎爺20年女友兼爭產？ 阮政峰：鼎爺冇問題咪冇問題

娛樂圈近日爆出驚人傳聞，有消息指藝人馬貫東的母親原來是李家鼎（鼎爺）交往20年的女友，近日更傳出她與鼎爺次子李泳豪鬧出爭產風波。事件隨即引來各方關注。今日（28/5）馬貫東的好友阮政峰出席活動時，接受《香港01》訪問時首度就此事發聲，透露了他對好兄弟私事的態度。



阮政峰籲給予鼎爺空間 ，傳遞最大祝福。（葉志明攝）

強調不應多過問 阮政峰：阿東最驚呢啲嘢

被問及有否傳訊息慰問深陷爭產傳聞的馬貫東。阮政峰坦言自己並未發訊息，並笑指：「唔使啦，佢都有回應，我覺得佢都表咗態，咁我作為好朋友咪支持。咁大個仔，同埋咁大個人，唔使俾短訊佢，同埋佢最憎呢樣嘢。」

被問到知否馬貫東母親是李家鼎女友？阮政峰則認為，即使關係再好，每個人都有底線：「深交都唔會講呢啲嘢㗎！你會唔會同啲深交講呢啲？唔會嘛，始終朋友之間一定要保持一定的距離。」他強調，尊重朋友的隱私是相處的根本，不代表是好朋友就必須要把家事全數和盤托出。

聞阿東母是鼎爺女友阮政峰不覺驚訝

對於傳聞指馬貫東母親是鼎爺的另一半，被問阮政峰得知消息時會否感到極度驚訝，阮政峰表現得相當淡定，反問：「點解要驚訝？」他隨後解釋：「呢個世界咁細嘅啦，咁同埋唔係更好咩？幾好呀，冇問題呀，即係我覺得如果鼎爺冇問題，阿東媽咪冇問題，咁咪冇問題。同埋我覺得鼎爺最近發生咁多事，不如大家俾啲空間佢啦，我覺得再講呢一啲嘅嘢唔會對件事有啲咩特別好處，大家有好多嘢可以關心。」

阮政峰籲給予鼎爺空間 ，傳遞最大祝福。（葉志明攝）

阮政峰今日出席活動。（葉志明攝）