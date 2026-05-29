黃德斌不覺《無名天使3D》有不和　簡慕華撐商天娥楊思琦人品冇嘢

近日兩套舊劇《翻叮一族》及《無名天使3D》，因驚爆楊思琦被欺凌的風波而成為熱話，其中陳曼娜更頂證商天娥便是欺凌者，連帶令對方與其他藝人鬧不和、愛教人做戲的舊聞都被炒起。前日黃德斌與簡慕華到澳門出席匹克球活動時被問起事件，有份演出《無名天使3D》的德斌表示自己冇留意到演員不和，簡慕華就分享與楊思琦、商天娥合作的感受，認為兩位都好nice，對於商天娥被指常常教人做戲，她說：「教得你都係想你好嘅，我就永遠諗好嗰方面。」而德斌亦覺得「前輩指點下做戲OK嘅！」

簡慕華打了大半年匹克球，表示愈來愈上癮，但要循序漸進。（葉志明攝）

黃德斌由上年11月開始打匹克球。（葉志明攝）

澳門同場出戰匹克球賽 簡慕華爆德斌勤力練波至凌晨

前日（27日）黃德斌與簡慕華現身澳門「PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽 500 澳門公開賽 2026」，期間與伍富橋、謝東閔、黃子桐與林穎施，以及匹克球選手梁豪天、王康傑、Collins JOHN、Len YANG、前奧運金牌得主李小鵬等較技，問到心情如何，二人表示只是來觀摩，慕華大爆德斌好勤力，練波練到凌晨兩點，德斌謙稱：「啲波打得唔好。」平時只在電視睇職業選手作賽，今次能夠同場，他們都認為非常難得。慕華與德斌不時在社交平台分享練波照，見他們的圈中波友愈來愈多，二人就讚伍富橋最好波，自己則分別是「BB班」和「Beginner」。

（左起）林穎施、簡慕華、黃子桐、伍富橋、黃德斌、謝東閔出戰「PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽 500 澳門公開賽 2026」。（葉志明攝）

簡慕華認為自己對匹克球已達中毒程度，頭頭是道講波經：「一定要嗰個姿勢嗰個打法嗰個力度，你先會打到，每一次唔同距離，都有唔同打法，所以你頭腦要好清晰，我用邊個距離邊個力度打，要好靠你自己去每一次練習去記每一個姿勢。」（葉志明攝）

簡慕華與黃德斌老拍檔重聚，但竟然不是在片場，而在球場。（葉志明攝）

德斌打得非常投入！（葉志明攝）

黃子桐一樣有姿勢有實際，第一次在澳門打波，且與職業選手對戰，她非常興奮。（葉志明攝）

被問最想與哪位職業選手打波，謝東閔說伍富橋，因為對方平時很難約！（葉志明攝）

昔日好拍檔盼再結片緣 簡慕華暫未有新作專心打聯賽

德斌與慕華以往是劇中的好拍檔，今日在球場合體，在影視上又有沒有機會再合作呢？慕華認為實在機會，德斌則指要睇緣分，呼籲各單位找二人演出，笑指還有很多關係未合作過，例如兄妹、父女、姨媽姑姐，而慕華亦透露暫時專注打波，未有新作：「嚟緊都係打比賽，打波，我自己有對球隊㗎，我都參加咗個聯賽，所以呢排都係搏命打聯賽。」

簡慕華目前未有幕前新作，暫時專注打波，更透露報名參加了聯賽。（葉志明攝）

未察覺片場有蝦人事件 當年拍劇只顧睇劇本及爭取休息

近日二人有份參演的《無名天使3D》重播，亦令外界重提佘詩曼、郭羨妮被指欺負楊思琦的傳聞，簡慕華竟忘了自己有份拍這套劇，可能要食維他命丸補腦，德斌謂：「我有拍，但係我嗰部份應該冇同佢。」對於片場「蝦人」事件，慕華說自己參與過的劇組都好好：「冇喎，我哋嗰啲好和諧，大家好傾得、好合得嚟，我哋通常拍親嗰啲都係嗰個班底，好熟，大家都知道自己做過啲乜嘢，同埋我哋多數都係為嗰部戲多囉，都係為件事。」德斌續說：「我都唔知人哋，我淨係掛住睇劇本，又要睇下一場係點。（慕華：有時間都返屋企瞓覺，諗返起以前嗰啲日子。）」

近日二人有份參演的《無名天使3D》重播，亦令外界重提佘詩曼、郭羨妮被指欺負楊思琦的傳聞，簡慕華竟忘了自己有份拍這套劇，但自己遇過的劇組都相處融洽。（葉志明攝）

德斌冇留意有冇欺凌：「我都唔知人哋，我淨係掛住睇劇本，又要睇下一場係點。」（葉志明攝）

力撐楊思琦商天娥人品友善 樂觀看待前輩指導做戲

對於楊思琦為人，簡慕華表示：「我OK㗎，同佢有傾有講，冇乜特別，冇乜特別有啲咩唔好嘅嘢，我印象中。」至於商天娥，她一樣認為對方友善：「都冇乜問題喎，我印象中，都好Nice。」談到對方在片場愛教人做戲，德斌說：「前輩指點下都OK嘅，話晒都係前輩！」簡慕華亦附和：「教得你都係想你好嘅我覺得，所以睇吓你點諗，我就永遠諗好嗰方面，所以我就唔覺得有啲咩問題。」

談到商天娥在片場愛教人做戲，德斌說：「前輩指點下都OK嘅，話晒都係前輩！」（葉志明攝）

對於商天娥教戲，簡慕華表示：「教得你都係想你好嘅我覺得，所以睇吓你點諗，我就永遠諗好嗰方面，所以我就唔覺得有啲咩問題。」（葉志明攝）

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