夏雨戴志偉「伸脷」傳聞鬧大　敖嘉年爆9年前曾遭女星伸脷感冒犯

近日娛樂圈掀起一波關於演員拍親熱戲「伸脷」的熱烈討論。先是林漪娸公開點名炮轟戴志偉，指其在拍攝吻戲時意圖「伸脷」。隨即在網上激起千層浪。緊接著，資深傳媒人劉定堅亦在社交平台大爆猛料，指當年夏雨與高妙思拍攝親熱戲時，夏雨竟然整條舌頭伸進高妙思的嘴裡，在剪輯室看到畫面時令人震驚，事件再度引起強烈迴響。對此，藝人李婉華亦公開痛斥，直指這種敗壞風氣在行內存在已久。



今日（28/5）曾與夏雨合作過的敖嘉年出席公開活動，隨即成為傳媒追訪的焦點。被問到對戴志偉事件的看法，以及知否夏雨當年的「伸脷」傳聞時，敖嘉年顯得有些驚訝。

敖嘉年自爆曾是「受害者」 驚遭女星突襲「主動伸脷」。（葉志明攝）

敖嘉年驚聞傳聞：好驚畀人誤會，點到即止！

談到夏雨的為人，敖嘉年表示對方平日非常風趣幽默，拍戲氣氛愉快。當聽到劉定堅爆料指夏雨拍親熱戲「伸脷」時，敖嘉年直言：「吓？係咩？我都唔敢講啦！我自己拍親熱戲嘅時間呢，好小心，唔敢亂嚟，點到即止。因為好怕會畀人誤會，所以我仲驚過啲女仔（對手）。」

被問到如果對手在未經同意下突然伸舌頭，會否覺得對方有「借機抽水」之嫌？敖嘉年沉思片刻後表示：「如果係咁樣就有啲奇怪，同埋唔係幾好囉。因為我哋拍戲之前，通常都會講好點樣做、點樣去錫、點樣去攬，大家都溝通好、同意咗先做。如果冇溝通好，突然間咁樣伸過嚟，我自己覺得就真係差少少，好似有啲侵害到人哋咁。」

敖嘉年自爆曾是「受害者」 驚遭女星突襲「主動伸脷」。（葉志明攝）

自爆曾是「受害者」 驚遭女星突襲「主動伸脷」

有趣的是，這場「伸脷風波」亦勾起了敖嘉年的自身經歷。在追問下，敖嘉年大方承認，原來自己當年亦曾是「受害者」，在拍攝電視親熱戲時，曾遭某位女主角突然「主動突襲」！

敖嘉年回憶起當時的情景，至今仍記憶猶新：「有呀！你哋翻看新聞都睇得到啦，都有成八、九年前。嗰陣大家都錫緊、拍緊，突然間對方條脷就『嗯』咁伸過嚟！我當時嘅反應係：『咦？咦？』個心諗：『哎呀，點解會咁嘅？』但我自己唔敢亂郁，因為部機 roll 緊，好在個監製好快就嗌 cut，大讚拍得好。我當時只能尷尬咁『哈哈』笑，但心入面真係覺得好奇怪，好質疑電視尺度係咪真係需要到咁呢？」

憶《同盟》經典激吻 挑戰大膽「嘴對嘴傳酒」

事實上，敖嘉年過往亦拍攝過不少令人印象深刻的親熱戲。例如在2017年的劇集《同盟》中，敖嘉年飾演反派角色，與李璧琦飾演的角色發展出地下姦情。兩人當時在劇中上演了一場驚心動魄的床上激吻戲碼，因為畫面極具視覺衝擊力，隨即在網上掀起熱話。

敖嘉年今日出席活動。（葉志明攝）

敖嘉年今日出席活動。（葉志明攝）

敖嘉年自爆曾是「受害者」 驚遭女星突襲「主動伸脷」。（葉志明攝）

敖嘉年自爆曾是「受害者」 驚遭女星突襲「主動伸脷」。（葉志明攝）

今日（28/5）曾與夏雨合作過的敖嘉年出席公開活動，隨即成為傳媒追訪的焦點。被問到對戴志偉事件的看法，以及知否夏雨當年的「伸脷」傳聞時，敖嘉年顯得有些驚訝。（葉志明攝）