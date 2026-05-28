楊思琦欺凌風波變羅生門？　敖嘉年愕然：同佢合作冇話有問題喎

近日，前港姐楊思琦在公開場合自爆昔日曾遭到圈中人欺凌，言論一出隨即引發網民熱烈討論。不少人將矛頭指向她當年拍攝的經典劇集，其中2010年播出的《翻叮一族》更成為外界關注的焦點。同劇的陳曼娜出面澄清並無「集體欺凌」，但坦言當時確實有一男一女演員針對楊思琦。她直指該名女演員就是商天娥。



今日（28日），同樣有份參演該劇的藝人敖嘉年出席公開活動，接受《香港01》訪問時無可避免被問及此事，他坦言感到非常迷茫與驚訝。

敖嘉年稱當時與楊思琦拍劇察覺不到對方有任何個人行為問題。（葉志明攝）

敖嘉年稱「一啲都留意唔到」

敖嘉年今日現身活動時，隨即被傳媒包圍追問有關楊思琦被欺凌的傳聞。得知自己和劇集成為焦點，敖嘉年笑言：「唔係我。」隨後他認真表示，自己與楊思琦合作最頻繁的時期大約是在2008年左右，兩人合拍過大約三套劇，當中包括《翻叮一族》。

對於楊思琦控訴的欺凌事件，敖嘉年顯得十分愕然，表示自己完全不知情：「好似佢哋講到咁誇張呢，我同楊思琦最多戲。你問我，我真係睇唔到喎，定係我無留意到呢？真係㗎！」他續稱他自己當時確實什麼也沒看到：「但係你問我同佢合作，我又唔係話有咩問題喎，咁所以令到我好迷茫，佢哋發生咩事，我都想問下發生咩事，點解會有啲咁樣嘅新聞出現。」

被問到私底下有沒有聽聞過楊思琦有任何不當行為，如遲到、開拍後不對劇本等而引來不滿，敖嘉年堅決否認，並大讚楊思琦的人品與工作態度。

被問到商天娥是否對工作極其認真？敖嘉年大讚對方非但沒有耍大牌，反而還會主動指導他：「佢有要求㗎，佢都會教我做戲。佢教我做戲，但唔會話鬧你咁樣喎。佢會好認真咁講：『喇，呢度你試吓咁樣咁樣』，嗰時我重係𡃁仔，前輩教我，我實聽佢講。佢份人真係好認真。」

敖嘉年今日出席活動。（葉志明攝）

敖嘉年稱當時與楊思琦拍劇察覺不到對方有任何個人行為問題。（葉志明攝）

事情始末成謎 敖嘉年：我都想知發生咩事

由於事情過去多年，如今突然被翻出，敖嘉年坦言這幾天自己也在努力回想2008年時在片場的點滴，但始終想不出任何蛛絲馬跡。他表示：「我都好迷茫，到底發生咩事呢？大家合作完全無問題，成件事好奇怪，我都想問吓發生咩事，點解會有咁嘅新聞出現。」