夏雨被斥拍戲向高妙思伸脷　兒子黃奕晨回應親揭父親私下真實一面

近期娛樂圈掀起一場關於昔日拍戲「伸脷（伸舌頭）」風波的熱烈討論。先是林漪娸公開點名轟戴志偉在拍攝吻戲時無故伸脷，引來網民熱議；緊接著資深傳作人劉定堅亦在社交平台上大爆料，指當年夏雨與高妙思拍攝親熱戲時同樣有伸脷舉動，引起軒然大波。隨後，李婉華亦加入聲討，痛斥這種敗壞風氣在圈中存在已久。

今晚（28日），夏雨的兒子黃奕晨（Dixon）出席電視節目直播。面對關於父親夏雨的「伸脷風波」，黃奕晨表現大方，並以幽默及專業的態度回應事件。

黃奕晨認為拍親熱戲前必須與對手溝通清楚。（葉志明攝）

黃奕晨：專業演員拍親熱戲前必先溝通

被問到如何看待網上對父親昔日拍戲舉動的討論，黃奕晨坦言自己也有留意，但他強調演藝圈有一套一直流傳下來的專業操守：「我睇完之後我都好奇嘅。但你話係咪真係會有咁嘅事發生呢？其實大家落得去拍戲，大家都有專業演員。好似我哋接觸過嘅演員，大家有咩親密嘅戲，其實都真係一定會問過對方：『喂，點呀？你覺得噉樣做拍出嚟好唔好呀？我可唔可以……譬如我而家可唔可以掂你隻手？』我問咗你，你話OK，我先至會點落去。大家都有個規矩去拍戲嘅。我相信呢個傳統係我哋嘅長輩一路流傳落嚟畀我哋、傳承落嚟嘅一個諗法，所以我相信所有人可能都係有誤會，先至會有呢啲新聞傳出嚟。」

黃奕晨今晚出席節目直播。（葉志明攝）

調侃劉定堅頻道 稱父親或因當年行程緊湊缺乏溝通

對於爆料人劉定堅在片段中言之鑿鑿，更指夏雨在鏡頭前「一格一格睇都見到佢伸條脷過去」，黃奕晨則幽默地回應：「哎呀，人哋個Channel叫『劉定堅』都已經……你仲要問呢啲問題？佢自己都唔知自己係『流』定係『堅』，所以先開個Channel叫『劉定堅』嘛！如果係『堅』嘅話，佢就叫『堅堅堅』啦，係咪先？叫『堅堅』啦！所以『劉定堅』即係『流』定『堅』呢？呢啲都係大家茶餘飯後拿嚟講吓嘅話題。但你話係咪去到好嚴重？如果真係好嚴重，當時就已經有事發生咗啦。可能以前拍戲時間好緊迫，真係逼到傻，開完外景返廠景，廠景又出返外景，唔夠時間溝通，有時可能會有咁嘅情況，所以溝通好重要。」

爆父親戲外「記性極差」 連兒子生日都忘記

問及黃奕晨會否私下向父親夏雨求證這件事的真偽，黃奕晨忍不住大爆父親在現實生活中的「金字塔級」差記性，笑言父親連多年好友和他的生日都記不住，根本不可能記得幾十年前的拍戲細節：「唔會啦！呢啲嘢我覺得佢有佢自己嘅處理方法。大家已經係成年人，佢直情係『成、成、成年人』添啦已經！同埋咁多年前嘅嘢佢都唔記得啦。我嚟緊就生日喇，我諗佢都唔記得我生日呀！咁多年佢都未記過我生日！因為佢做嘢嘅記性好好，但佢真人呢，記性好差架！我問返佢之前合作過幾十年嘅兄弟，佢都話唔記得啦！做咗幾十年兄弟，唔記得就優算（算數）啦！」

黃奕晨。（葉志明 攝）

談自身拍親熱戲底線抗拒床戲

最後，被問到若然自己需要拍攝親密戲或被女演員主動「伸脷」會如何處理，黃奕晨表示自己從未拍過愛情戲，但對床戲有所保留，更幽默自嘲身形：「如果有親密戲，要睇吓係咪真係有需要，會同導演認真傾，但我從來未試過拍呢啲戲，我連愛情戲都未拍過，唔知點解，可能大家覺得我身上不應該有愛情發生。但如果係床戲的話，我會好介意！因為我身形『媽媽地』，你畀返半年時間我操練吓，我就唔介意。如果對方主動伸脷，哎呀，點會有呢啲嘢呀。」