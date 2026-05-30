風少陳浚霆捲「打毒針」是非後首現身　相約樊亦敏慶生盡顯母子情

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「風少」的陳浚霆，早前捲入網上「打毒針」的是非傳聞。不過，向來EQ極高的他似乎完全未受謠言影響，日前更貼心地為劇中的媽媽「三太」樊亦敏（Amy）慶祝生日，戲裡戲外都母子情深！



「三太」小紅書多謝陳浚霆的生日祝福

樊亦敏日前在小紅書上載一張合照，並寫道：「今天多謝陳浚霆為我慶祝生日我們幾乎每年都會在我的生日一起喝下午茶#生日快樂 #又長大一歲 #生日儀式感 #生日驚喜 謝謝在愛回家之開心速遞 給我遇上了一班非常非常貼心非常非常好的同事台前幕後他們都很好的10分有愛」。陳浚霆亦專程為「三太」送上精緻的生日蛋糕，樊亦敏身穿便服，雖然打扮低調，但手捧蛋糕時笑得非常燦爛，幸福之情溢於言表，足見私下感情極佳。

二人感情好好。（小紅書照片）

事實上，兩人在《愛·回家》中的母子形象深入民心，戲外陳浚霆亦經常對樊亦敏照顧有加，每逢節日或生日都會送上祝賀，被網民大讚是「暖男」和「乖仔」。

風少受歡迎。（葉志明攝）

古佩玲在《愛・回家》中與陳浚霆（風少）組成「風素CP」。（IG@chandrew117）

懶理網絡傳聞 專注生活與工作

近日網上流傳關於陳浚霆的「打毒針」傳聞，引起部分網民討論。不過，陳浚霆本人並未有正面理會這些無理指控，反而如常工作及生活。這次他高調為樊亦敏慶生，實行用行動證明自己心情大靚，生活完全未受外界雜音動搖。

呂慧儀覺得陳浚霆係一個好勤力同好珍惜工作機會嘅人。(胡凱欣 攝)