楊思琦捲欺凌風波後終極回應？　拋勸世金句：唔好輕易相信任何人

娛樂圈「花生」指數爆燈，焦點人物絕對非前港姐冠軍楊思琦莫屬！早前因舊愛李泳豪一家爆發激烈家事風波，令背負了「拜金」、「狠飛男方」罵名十幾年的思琦妹一夜之間「沉冤得雪」，獲全城網民洗版式力撐，大讚她當年斬情絲是「及時止蝕」。雖然思琦妹早前受訪時已淡淡然回應指「事件已過去15年，不想再糾纏」，但這股圍繞著她的熱話顯然仍未平息。



楊思琦不禁落淚。(影片截圖)

楊思琦初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）

片場欺凌爆料掀「緝兇」熱 豁達回應：掟咗佢啦

一波未平一波又起，伍詠薇（伍姑娘）近日在清談節目中再拋下震撼彈，大爆當年親眼目擊楊思琦在TVB片場慘遭同劇演員集體排擠與欺凌，甚至被連環單打兼鬧到衝出錄影廠爆喊。爆料一出即刻掀起全網「緝兇」熱潮，網民化身神探翻查舊劇集蛛絲馬跡，令多位資深男女藝人接連被列為「疑兇」，甚至引來同劇前輩演員親自開名「爆大鑊」！對此，楊思琦日前出席活動時並沒有大爆欺凌者真身，反而豁達表示：「有咩唔開心掟咗佢啦。」吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌更拒道歉 幕後人大鬧「賤種」獲點讚

突發Threads短片 爆勸世金句：全部都係老師

正當大家以為連串風波準備告一段落，今日楊思琦突然在Threads上傳了一條意味深長的最新短片。片中的她面對鏡頭講述勸世金句：「總有人教你長大，但是方式唔值得感謝。你愛嘅人，會教識你咩叫絕情；你信嘅人，會教識你，唔好輕易相信任何人；而你用心對待嘅人，又會教識你，收起一文不值嘅真誠。一路走嚟，全部都係老師，冇一個敵人。上嘅課多咗，自然會學識咩叫做仁至義盡，然後，得失隨意。」楊思琦被商天娥欺凌連帶13年前訪問片都翻hit 二人交足戲勁老友

好多金句。（Threads截圖）

楊思琦好有感觸喎。（Threads截圖）

楊思琦好有感觸喎。（Threads截圖）

感性獨白疑似終極回應

字裡行間似乎看透了人情冷暖與世態炎涼，這番感性獨白旋即惹來外界瘋狂揣測，到底這是否正是她經歷完近期由李家風波到欺凌風波後，回首多年跌宕起伏的終極心聲？