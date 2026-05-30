香港探秘地圖｜鄧伊婷借肚掠水搶男人　入行10年做過N次小三

無綫（TVB）劇集《香港探秘地圖》由黎耀祥、龔嘉欣等人主演，日前播到第9集，單元故事講「職業小三」林曉悅（鄧伊婷 飾）介入方淑貞（莊思明 飾）與張志強（莫家淦飾）的婚姻，後來莊一臣（黎耀祥 飾）、畢萍（龔嘉欣 飾）從旁協助解決，最終成功解決，鄧伊婷返回愛人身邊，而莫家淦和莊思明的婚姻亦沒有被拆散。



鄧伊婷今次演出雖然又係做「小三」，但係演技發揮空間更大。（《香港探秘地圖》截圖）

最後鄧伊婷回心轉意。（《香港探秘地圖》截圖）

鄧伊婷今次演出雖然又係做「小三」，但係演技發揮空間更大。（《香港探秘地圖》截圖）

其實今次在《香港探秘地圖》中飾演「職業小三」林曉悅，對於鄧伊婷（Elaine）來說可以說是駕輕就熟。憑藉出眾的身材與亮眼的氣質，她早被網民與傳媒封為TVB的「御用邪花」及「御用姣精」。

鄧伊婷在《迷網》中演出十分有亮點。（TVB截圖）

到底演過幾多次「小三」與「邪花」？

如果真要精確計算鄧伊婷出道以來演過多少次「小三」或「邪花」角色，恐怕連她自己都難以給出一個確實數字！傳媒在報道她時，最常使用的字眼就是「第N次」做小三或反派。

從過往的《迷網》、《黃金有罪》、《十八年後的終極告白2.0》、《法證先鋒V》，到近期的《虛擬情人》、《黑色月光》、《金式森林》以及今次的《香港探秘地圖》，她幾乎包攬了劇集中各種勾引人夫、貪慕虛榮或極具機心的「邪花」角色。雖然被定型，但她毫不介意，反而靠着自律維持好身形，將這類角色演得極具說服力。

鄧伊婷（Irina）與彭懷安有超激床戲。（影片截圖）

出道以來最多討論的代表角色

鄧伊婷雖然多被安排飾演配角，但有幾個角色卻成功「搶Fo」，引起網民熱烈討論，例如在最新劇集《香港探秘地圖》中飾演「職業小三」林曉悅，演出有血有淚，而且角色層次豐富。劇中她懷孕借肚掠水搶男人的橋段，十分出位；又例如有《迷網》中高海寧的好友兼同事Brenda，以超性感的谷胸造型示人，甚至有大玩「私影」的情節，成功吸引觀眾眼球，是她早期最具話題性的劇集演出之一。其餘也有《黃金有罪》中飾演「舞女」Lulu，大曬43吋長腿，令人留下深刻印象；又或者在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「大小姐臨時秘書」Latte，邪花式演技也被她「玩到出神入化」。

鄧伊婷是TVB小花。（IG@irinateting）

鄧伊婷 Irina Tang是前香港女子組合Super Gear的成員之一。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷亦分享了不少泳照。（鄧伊婷Instagram）

鄧伊婷演過不少角色。（IG@irinateting）

女團出身靠旅遊節目彈起

很多人以為鄧伊婷一開始就是模特兒出身，後2016年參選「大閘蟹小姐競選」，因此初期亦有「大閘蟹小姐」之稱。她於2014年初見於無綫劇集中，2016年開始於《幕後玩家》、《同盟》、《三個女人一個「因」》等等劇集出現，雖然戲份不多，但「密密食」卻變成了「老是常出現」，觀眾所熟悉的靚女演員。最具代表性的絕對是《3日2夜》和《大玩特玩》。在這些節目中，她經常以比堅尼上陣，大騷驕人身段，火速成為各大討論區的熱門話題，獲封「宅男女神」。