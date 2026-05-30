樊亦敏自爆銀幕初吻對象　談戴志偉「伸脷」風波 ：每人都有底線

近日娛樂圈掀起一場關於拍戲「伸脷」的風波，瞬間引起網民熱烈討論。早前林漪娸公開點名炮轟戴志偉，指當年合作拍攝吻戲時對方突然「伸脷」，直指他「蝦𡃁妹」令她大感驚訝。而著名編劇劉定堅亦大爆當年夏雨與高妙思拍攝親熱戲時同樣有「伸脷」舉動，令風波越演越烈。隨後，李婉華更公開痛斥這種娛樂圈的敗壞風氣存在已久，促請各界正視。

早前林漪娸公開點名炮轟戴志偉，指當年合作拍攝吻戲時對方突然「伸脷」，直指他「蝦𡃁妹」令她大感驚訝。

樊亦敏出席無綫節目巡禮。（胡凱欣攝）

樊亦敏自爆銀幕初吻被李克勤奪走

昨日（29/5）樊亦敏出席無綫節目巡禮，對於前輩戴志偉捲入「伸脷」風波，她在接受《香港01》訪問時大方分享自己的看法。樊亦敏自爆銀幕初吻原來正是獻給了李克勤，她無奈笑道：「其實我想補返一句呀，我嘅銀幕初吻其實係畀咗李克勤！哈哈！我當時其實自己都唔知㗎，係突然之間：『咦？點解會錫咗佢嘅呢？』」

樊亦敏自爆銀幕初吻被李克勤奪走。（胡凱欣攝）

被問到如果自己遇到對手在拍吻戲時突然「伸脷」，會如何反應？會否立刻喊停還是繼續演下去？樊亦敏坦言：「如果真係發生喺我身上，我都應該會嗌停。其實我覺得最緊要係溝通囉，即係決定點樣拍之前，大家都應該溝通好。我唔知以前人哋拍嘢係點樣，但依家我相信應該無人會咁樣對我嘅。不過拍戲最緊要大家都溝通到個位，同埋每個人其實都有自己嘅底線，大家一定要傾清楚呢樣嘢。」

樊亦敏認為事前溝通最重要。（胡凱欣攝）

被問戴志偉是否「抽水」 樊亦敏：我一定會追問到底！

對於林漪娸指控戴志偉涉嫌「抽水」，樊亦敏直言自己沒有看過當年的片段，不便評論前輩之間的過節，但她強調如果自己真的遇到這種無預警的「脷伸進口」情況，絕對會感到被冒犯，並會立即找對方「對質」：「如果真係將條脷放落我個口度，我一定會即刻停，然後問清楚佢先。我會問：『喂，其實你諗緊咩呢？』

樊亦敏表示如拍親熱戲對方突然伸脷，會即叫停質問對方。（胡凱欣攝）