Loong 9改組SURFIVE再出發5人成員起底　冼靖峰屢次出道刷新紀錄

TVB旗下音樂廠牌愛爆音樂（All About Music）近日帶來重磅消息，宣布推出全新5人跳唱男團「SURFIVE」！這隊平均年齡只有25.8歲的新組合，由早前曾在《亞洲超星團》及「Loong 9」中並肩作戰的部份成員迎來大重組，並已正式集結推出首支主打歌《POPSTAR》。不過，網民的焦點卻落在現年28歲的冼靖峰身上，笑指他經歷多次男團重組，兜兜轉轉「歸來依然是新人」。到底這隊新男團的五位成員各有什麼猛料與入行背景？冼靖峰又是否真的經歷了「5次出道」？



TVB旗下音樂廠牌愛爆音樂（All About Music）近日帶來重磅消息，宣布推出全新5人跳唱男團「SURFIVE」！（ig圖片）

平均年齡僅25.8歲！SURFIVE五子入行背景大起底

今次TVB顯然對SURFIVE寄予厚望，五位成員早於《亞洲超星團》時期已經互相認識，默契十足。由於團內有兩位英文名同為Hugo的成員，坊間亦自動為他們冠上「大、細」之分以便識別。

冼靖峰再出道。（TVB截圖）

冼靖峰起底

作為隊內老大哥兼主唱的冼靖峰現年28歲，他在新歌MV中化身鋼琴王子，不過他就自嘲是團內年紀最大，更笑言跳舞是自己的「盲點」，全靠勤加練習補救。其實他過往一直以個人歌手姿態示人，唱功備受肯定，今次轉戰跳唱男團，無疑是一大挑戰。

「HOOK」隊清一色香港人！左起：丁子朗、方玉亨、文佐匡、余宗遙、張鎬濂、黃星綽、區珀豪、冼靖峰。（截圖）

陸永讚余宗遙跳舞有進步。（截圖）

余宗遙起底

現年26歲的余宗遙（DEZ）則是隊內的唱作人與叛逆擔當。他的演藝起點與冼靖峰一樣豐富，他入行前曾參加內地選秀《創造營2019》，而且兩人更是喇沙書院的師兄弟。余宗遙曾考入香港大學建築系，精通結他等多種樂器，2022年正式以唱作歌手身份出道。今次他在MV中挑戰「Chok爆」跑車男造型，但他卻自爆其實根本不懂駕駛，為了配合團體風格放下了不少原本的文青包袱。

文佐匡入行都有一段時間。（資料圖片）

文佐匡起底

同為26歲的文佐匡（Sean）是前Loong 9成員之一，在隊內勝任跳唱與Rap擔當。文佐匡自小熱愛K-pop文化，入行前曾遠赴韓國接受嚴格的練習生訓練，因此擁有深厚的舞蹈與說唱底子。他於2022年參加TVB《聲夢傳奇2》正式入行，隨後在《亞洲超星團》中憑藉亮眼表現成功躋身前9名出道，舞台經驗豐富。最近《魔音女團》中他擔任助教一職，也算是近期難得的出鏡。

黃奕斌曾推個人歌曲。(資料圖片)

黃奕斌勁大隻！（大會圖片）

黃奕斌起底

另一位前Loong 9成員是26歲的黃奕斌（大Hugo）。他與冼靖峰同屬《聲夢傳奇》第一季出身，是少數在戲劇與唱跳同時雙線發展的藝人。身形高䠷的他曾赴內地頂尖的中央戲劇學院進修表演，參演過《青春本我》等劇集。舞蹈實力強勁的他，在SURFIVE中順理成章擔任舞蹈擔當，並主力負責與隊友構思排舞。

黃星綽。（資料圖片）

黃星綽為最年輕成員。（截圖）

黃星綽起底

至於年僅23歲的黃星綽（細Hugo）則是全團的「忙內」（年紀最小）。他於2023年參加《亞洲超星團》正式踏入大眾視野。雖然年資最淺、年紀最輕，但他卻是這次出道作《POPSTAR》的主力編舞之一。他與IdG Bubbles的阿Chur原來是姊弟關係。在MV中，他亦與同為IdG Bubbles成員的女主角莊嘉詠（Anesa）有近距離對手戲，更因此成為團內哥哥們經常開玩笑的話題，足見五人感情要好。

有新MV睇！（ig圖片）

有新MV睇！（ig圖片）

SURFIVE 5人成員。（ig圖片）

Loong 9去哪兒？網民熱議：冼靖峰歸來仍是新人

回顧2024年，TVB與內地合作的《亞洲超星團》選出9人組成「Loong 9」，當時冼靖峰、文佐匡及黃奕斌均是成團名單之一。然而組合發展經歷波折與人員變動，如今部份香港成員被重新編配入「SURFIVE」再戰樂壇。消息一出，隨即引起網民熱烈討論。對於冼靖峰再次以男團姿態現身，不少網民留言調侃：「Loong 9呢？」、「點解靖峰又做新人？」、「經歷多次重組，歸來仍是新人」。

冼靖峰「第5次」新人出道。（截圖）

冼靖峰「第5次」新人出道史全記錄

針對網民笑指冼靖峰「屢次出道」，其實他的演藝履歷真的非常豐富，大大小小的「新人出道」里程碑加起來，足足有5次之多！

他的演藝起點可以追溯到2019年，當時他首次踏上大舞台，以選秀初哥身分參加《全民造星II》，雖然於48強止步，但也算初次體驗了鎂光燈。隨後在2021年，他轉戰TVB的《聲夢傳奇》第一季並成功殺入最後五強。到了2022年初，他更率先跑出，推出個人單曲《一個人的幸運》，正式以個人歌手身分出道。

冼靖峰「第5次」新人出道。（截圖）

冼靖峰都算多方向發展。（截圖）

除了唱歌，冼靖峰亦有涉獵戲劇。在2021年底播出的無綫青春音樂劇《青春本我》中，他飾演「葉亞馳」一角，成功以演員身分出道。時間來到2024年，他參加《亞洲超星團》並以優異成績入選，組成男團「Loong 9」，他在節目及團體中的官方稱號正是大家熟知的「妙音龍子」。

直到今年（2026年），他再度重新出發，以隊內老大哥的身份，帶領「SURFIVE」再次以跳唱新人姿態闖蕩樂壇，達成了他的第5次出道！