陳豪力撐商天娥為人　認真嚴肅從未見過對方欺凌：絕對唔係傳聞咁

近日資深演員商天娥（娥姐）捲入片場欺凌風波，引來廣泛關注。視帝陳豪過往曾與娥姐合作過多部經典劇集，昨日（29/5）他出席無綫節目巡禮接受《香港01》訪問時，亦大方為昔日拍檔發聲，分享他眼中的娥姐以及自己在演藝圈一路走來的經歷。

商天娥（娥姐）捲入片場欺凌風波，引來廣泛關注。（影片截圖）

陳豪出席無綫節目巡禮。（胡凱欣攝）

演藝圈的「冷眼」是新人必經之路？

談到在演藝圈是否曾遭遇過欺凌或不公平對待時，陳豪坦言新人時期曾遭受冷言冷語或不好的態度，其實是這個行業的「風氣」，也是每個新人的必經之路。當被問到如果遇到態度冷淡的前輩會如何應對時，陳豪展現了一貫的幽默與豁達：「好似一啲冷眼對待、態度差，每個人做新人都一定要經歷過。以前做新人，你要落力啲，肯不斷付出，換嚟嘅就係機會。如果遇到一啲高高在上、唔理你嘅人？咁無辦法啦，人哋唔理你，你咪唔好理人囉，哈哈！我哋做新人最緊要識做，見到前輩就要打招呼，有時亦要知自己嘅位置，千祈唔好越位。總之睇前輩眼色，盡量唔好講咁多嘢，做好自己本分。」

陳豪認為做新人最緊要識做。（胡凱欣攝）

陳豪認為新人應做好自己本分。（胡凱欣攝）

力撐商天娥：似一個「嚴師」多啲

陳豪與商天娥曾合作過多部大熱劇集，私交甚篤。對於近日有關娥姐性格火爆、甚至欺凌新人的傳聞，陳豪直言在合作過程中，從未見過對方有這樣的行為，認為外界的傳言與他認識的娥姐有所出入：「我同娥姐合作過，佢性格其實係比較直，但我自己真係無見過呢類欺凌嘅事。反而我覺得佢似一個『嚴師』多啲，佢對好多事都有要求，所以工作時會比較認真同嚴肅，但絕對唔係傳聞中咁樣。」

陳豪力撐娥姐為人愛提攜後輩。（胡凱欣攝）

陳豪指娥姐性格比較直。（胡凱欣攝）

片場摩擦多因「時間趕迫」 導演發脾氣最常見

在演藝圈打滾多年，陳豪認為在拍攝現場，因為工作壓力大而產生摩擦是屢見不鮮的事，但這與惡意「欺凌」有本質上的區別：「如果話欺凌，我就真係比較少見。但如果你話導演鬧演員、鬧工作人員，呢啲場景就成日都會見到。有時拍戲時間好趕，或者中間化妝、道具出咗問題，又或者NG得太耐，大家都會犯錯、會發脾氣，呢啲在所難免，好正常。」

陳豪指導演發脾氣最常見。（胡凱欣攝）