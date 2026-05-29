李家鼎最新照片曝光　舉V擺Pose雙頰長肉面色好轉精神不俗

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，鼎爺於4月出席喪禮時暴瘦至120磅，而且面容憔悴、行路都需要人攙扶，與昔日中氣十足的形象形成強烈對比，身體狀況令人擔憂。細仔李泳豪曾透露鼎爺因胃口不佳、吃不下嚥而暴瘦，幸好已慢慢恢復：「佢而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，畀佢老人家休息多陣先，佢想喺一個好狀態出來同大家見面，呢個係爸爸託我同大家講嘅。」

李家鼎（鼎爺）現身前妻施明喪禮時，暴瘦至120磅，且面容憔悴。（資料圖片）

鼎父當時行路都要人扶。（資料圖片）

鼎爺當時因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

鼎爺昔日面部有肉、精神翼翼中氣十足。（資料圖片）

李家鼎最新照片曝光 舉V雙頰長肉面色好轉

日前李泳豪曾在IG限時動態分享與鼎爺父子飲茶的合照，相中的鼎爺雖然仍瘦削，但面露笑容，精神不俗，兩父子擺出剔的手勢，李泳豪寫道：「精神💪🏻阿爺好快可以同大家見面😊」今日（29日）李泳豪再曬出鼎爺的最新照片，相中所見，鼎爺在車內扣上安全帶，並大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。

豪仔預告將重新營運YouTube頻道，會與鼎爺父子檔出鏡，但需等對方「靚仔啲先」。（IG@drift_greg）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，精神不俗。（IG截圖）

今日（29日）李泳豪再曬出鼎爺的最新照片，相中所見，鼎爺在車內扣上安全帶，並大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。（IG截圖）

李家鼎曾因營養不良一度暴瘦

李泳豪曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時透露鼎爺因無胃口而暴瘦：「佢係完全冇胃口呀！就算我哋帶佢出街食飯或者我太太煮飯畀佢食，佢可能食少少就飽，其實佢就冇乜心情食嘢，但依家就調理緊啦，好咗之後佢開始有胃口啦。佢話阿仔呀，我做咩依家食完一個鐘我又肚餓喇喎，跟住我同老婆話好囉，咁跟住而家開始有要求啦。有一次買錯嘢畀佢食，諗住清腸胃買啲粥，佢話佢想食鴨腿湯飯，佢依家最想食鴨腿湯飯。」被問到身體有沒有事時，他則表示已經做了身體檢查：「冇事，其實真係營養問題，食得唔夠，營養不良為主。」

李泳豪曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時交代李家鼎的近況。（YouTube影片截圖）