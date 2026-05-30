丁子朗坦言拍吻戲唔享受辛苦過拍打戲　慶幸自從未遇過欺凌事件

丁子朗昨日（29日）出席TVB節目巡禮活動後接受《香港01》訪問時，大談拍攝親熱戲的經驗。他入行以來參與過不少親熱鏡頭，包括在《青春不要臉》中與戴祖儀的多場激烈吻戲，其豐富經驗讓他發展出一套「專業吻戲之道」。

丁子朗出席TVB節目巡禮。(胡凱欣 攝)

吻戲非享受 九成時間都好辛苦

不少觀眾可能以為拍吻戲是一件美差，但丁子朗卻有不同看法。他直言，除非雙方真的是情侶，否則吻戲在現實中並不「享受」：「其實唔係大家想像得咁享受，咁enjoy嘅！除非嗰個真係堅嘅，如果唔係嘅話九成都唔係enjoy嘅，所以都好想快啲拍完就完。咁因為親熱戲比平時對白甚至打戲都難，打戲拳拳到肉就好睇㗎喇嘛。但親熱戲係嗰個感覺，有時導演都未必捉得好好，我哋演員都未必捉得好好，咁所以拍完唔啱mood，我哋錫咗但點解都冇火花嘅呢，可能要大家配合，所以拍親熱戲好難好辛苦，唔係大家想像中咁容易。」

丁子朗坦言拍吻戲唔享受。(胡凱欣 攝)

強調「溝通」與「信任」是拍吻戲關鍵

面對吻戲，丁子朗強調「溝通」與「信任」是關鍵，他透露自己會主動與對手戲的女星討論細節：「最緊要係同對方溝通得清楚，對方知道有個信任喺度，知道我哋嘅界限做啲乜嘢係ok，做啲乜嘢唔ok。因為我都怕有時女仔尷尬，我會主動去講，陣間大約鏡頭喺呢度，我會點做，做到呢個位就唔做㗎喇，你覺得ok唔ok？」

丁子朗透露自己會主動與對手戲的女星討論細節。(胡凱欣 攝)

丁子朗笑言與戴祖儀因為本身是好友，所以默契十足，但被問到最難忘的經歷時，他提到一次在內地拍戲的經驗：「嗰場戲其實都唔係啲咩錫戲，即係蜻蜓點水個額頭咁樣，儘管係咁樣都好似攞唔到個感覺，可能我本身真係同佢唔係好熟，亦都未合作過。」他表示最後要靠導演運用燈光和夢幻氛圍來補救。

丁子朗笑言與戴祖儀因為本身是好友。(胡凱欣 攝)

慶幸未遇過欺凌

被問到圈中是否存在欺凌事件，丁子朗則表示自己很幸運，多年來未曾遇過：「即係而家社交媒體咁發達，大家都唔會去做啲特別過份嘅嘢，如果係可能會畀人擺上網。（有冇聽過其他人有欺凌事件？）即係我認知或者我眼見啦都冇囉。」