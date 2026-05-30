文佐匡、冼靖峰在「LOONG9」名存實亡　相視而笑：我哋都係盡力做

日前同是《亞洲超星團》出身的文佐匡（Sean）、余宗遙（Dez）、黃星綽（Hugo）、黃奕斌（Hugo）及冼靖峰（Archie）組成全新男團「SURFIVE」，昨日（29日）文佐匡及冼靖峰出席TVB節目巡禮接受傳媒訪問時透露了團名的意思，更被問到現在與「LOONG 9」的關係。

文佐匡及冼靖峰出席TVB節目巡禮。（胡凱欣 攝)

團名寓意「衝浪」：要衝破所有難關

談到新團名「SURFIVE」，冼靖峰解釋這不僅是數字的諧音，更寓意著「Surfing（衝浪）」的冒險精神：「我哋五個人一齊都係嚟自唔同嘅選秀比賽，亦都經歷過唔同嘅大小事，跟住就好似衝浪咁樣，就衝破所有難關。希望我哋即系五兄弟可以一齊喺未來嘅路上面互相照顧，亦都一齊進步。」

冼靖峰解釋新團名「SURFIVE」寓意。（胡凱欣 攝)

文佐匡、冼靖峰及黃奕斌在「LOONG9」中名存實亡

至於被問到之前的團體「LOONG9」即使出第一張專輯到現在出第二張專輯都沒有冼靖峰、文佐匡及黃奕斌三人，對於在「LOONG9」中已經名存實亡有什麼感覺時，冼靖峰與文佐匡二人先相視而笑，然後冼靖峰表示：「我覺得講真一切都係聽公司嘅安排，即係公司覺得想我哋喺唔同嘅範疇發展又或者喺唔同嘅團體發展，咁我哋都係盡力做。作為Artist嘅我哋喺幕前嘅工作就係盡力做好、跳好、唱好每一首歌同每一個表演。」文佐匡亦覺得現在的他們做好自己的本份就可以了。

冼靖峰與文佐匡二人先相視而笑。（胡凱欣 攝)

「舞蹈白紙」冼靖峰被讚

對於男團的歌曲大多數為舞曲，一向被指是「舞蹈白紙」的冼靖峰今次在跳舞上竟然被隊友文佐匡「讚不絕口」，他爆料指：「Archie進步咗好多嘅，其實我哋繫好短時間內去prepare呢隻舞for個MV，咁同時Archie都學得好快嘅。」對於同團的隊友中，大部分的人都是跳舞非常厲害，冼靖峰對此表示感到壓力：「因為咁樣都係迫我去進步、迫我去再練，亦都我覺得唔可以話個壓力係講到好似好negative咁樣，因為其實佢哋係好鼓勵性，即係每一日嚟到話得啊、得啊、得啊！」

文佐匡對冼靖峰舞技「讚不絕口」。（胡凱欣 攝)

冼靖峰是不折不扣的「出道專家」

男團「SURFIVE」公布後，有網民表示冼靖峰是不折不扣的「出道專家」，28歲的他就已經出道3次。面對網民笑指他「無限出道」，冼靖峰表現豁達，他笑指自己雖然年紀比團員稍大，但他強調心態才是最重要：「我心態上一直當自己係新人，咁樣先可以磨練到自己，保持住嗰份Refreshing嘅感覺。」