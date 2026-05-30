《稻草人》成年度最強懸疑韓劇　結局後《新進社員姜會長》接力

被譽為年度最強懸疑劇的《稻草人》，第11與第12集大結局不僅打破自身最高收視紀錄，以8.1%的驚喜數字畫下句點；掀起韓國全民追溯熱潮，以貫穿1988年到2019年的磅礴時空跨度，呈現了一場司法不公、權力傲慢的苦痛史詩！與此同時，由李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振及晉久領銜主演的Viu Original全新原創韓劇《新進社員姜會長》，亦將於本月30日在Viu重磅開播，接力展開一場72歲冷血財閥與27歲落魄足球選手的靈魂互換，勢再度迎來「年度爽劇」候選人！

宋建熙一人分飾父與子

承接《稻草人》上集劇情，2019年時空線全面展開，與被害人李起範（宋建熙飾）相貌神似的青年車映範（宋建熙飾）登場，他是李起範和姜純映（徐智慧飾）的孩子，成長期間視「舅父」車恃頴（李熙俊飾）為偶像，現時在徐智媛（郭善英飾）任職的單位擔任記者，他意外得知父親的死亡真相後，決心追查線索！姜泰周與徐智媛時隔30年後重逢，尹慧珍遺體的藏匿真相開始逐一浮現：當年她被李基煥（丁文晟飾）殺害埋屍後，屍身再遭車恃頴等人挖出藏匿！車恃頴更在過程中對姜泰周展露兇殘本色：先指使手下毆打姜泰周，再將他推入坑中，徹底擺脫偽裝的假面具，顯露出權力掩蓋下純粹的惡意。

宋建熙一人分飾兩角，分別是被害人李起範及青年車映範。

李基煥（丁文晟飾）。

時間再次來到2019年，在過去的30年裡，無辜的林錫萬背負著殺人罪名，直至李起宦認自己才是真正的殺人兇手。庭審中，以國會議員和警察廳長身份出現的昔日辦案高層（車恃頴、朴大浩等人）竟面不改色地否認了當年的一切非法逼供行為。與他們形成鮮明對比的是，姜泰周選擇了自我審判：他當庭承認了當年放射性同位素檢測存在致命錯誤，也承認了自己的誤判與偏見，同時找來另一位被冤枉的受害者出庭作證，證明當年負責該案的檢察官車恃頴曾逼迫他作出虛假自白，徹底掀開司法造假的黑幕。

車恃頴在過程中對姜泰周展露兇殘本色：先指使手下毆打姜泰周，再將他推入坑中，徹底擺脫偽裝的假面具，顯露出權力掩蓋下純粹的惡意。

30年冤獄迎來公義

最諷刺也最震撼的一幕隨之上演——既然警察和檢察官全體說謊，姜泰周不得不將真正的連環殺人犯、令人聞之色變的「稻草人」李起宦傳喚為再審證人。在法庭上，他當眾開口說出那句讓全韓觀眾屏息的台詞：「第七次事件，是我做的。」以他的「誠實」反證了林錫萬的無罪。連環殺人犯為了擺脫自己的罪責而說出真相，執法者卻為了掩蓋真相而公然說謊，這幕成為近年韓劇中最讓人不寒而慄的名場面！

歷經30年冤獄的林錫萬終於獲判無罪，走出法庭與姐姐重逢。無辜者重獲新生，但全劇並未走向Happy Ending，即使姜泰周已在法庭上將車恃頴李逼到絕境，這位曾親手捏造假自白、坐擁權力寶座的檢察官依然選擇在庭上繼續說謊，拒絕承認罪刑，姪子車映範在得知舅父的真面目後選擇離開；參與案件捏造和隱瞞的暴力刑警們，也因法定時效已過而無法被追究刑事責任。更令人扼腕的是，被害人尹慧珍的遺體始終未能回到家人手中，連親手犯下滔天罪行的真兇李起宦，都因公訴時效屆滿而逍遙法外！大部分網友對於結局給予了高度讚譽：「把那個時代的無力感原封不動地呈現出來」、「正義沒有贏，但這才是現實」，認為該劇是近年最勇於直面社會現實的犯罪劇。

大部分網友對於結局給予了高度讚譽：「把那個時代的無力感原封不動地呈現出來」、「正義沒有贏，但這才是現實」，認為該劇是近年最勇於直面社會現實的犯罪劇。

李熙俊被劇本震撼

朴海秀在劇終訪談中坦言，當初接到劇本時的第一反應是「害怕」，因為覺得角色超出了自己的能力範圍，但也正因如此產生了強烈的挑戰欲望；李熙俊則坦承完全沒預料到作品會如此受歡迎：「題材沉重，又不是典型的聯手破案故事，也非圓滿結局，所以對人氣並無期待。」但也正因如此，對於觀眾的熱愛更加驚喜與感激。由朴海秀、李熙俊、郭善英領銜主演的《稻草人》現已在Viu全套上架，香港觀眾即可足本重溫。

朴海秀在劇終訪談中坦言，當初接到劇本時的第一反應是「害怕」，因為覺得角色超出了自己的能力範圍，但也正因如此產生了強烈的挑戰欲望。

李熙俊則坦承完全沒預料到作品會如此受歡迎：「題材沉重，又不是典型的聯手破案故事，也非圓滿結局，所以對人氣並無期待。」

Viu Original《新進社員姜會長》接力開播 三大看點

《稻草人》的落幕也不愁空虛！因為由李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振及晉久領銜主演的Viu Original全新原創韓劇《新進社員姜會長》將於後日（30日）重磅開播！改編自人氣同名網路小說，《新進社員姜會長》講述被譽為「商業之神」的韓國十大財團崔成集團會長姜勇浩（孫賢周飾）遭遇意外車禍，竟從27歲足球選手黃俊賢（李濬榮飾）的身體中醒來，被迫展開人生第二回合，從食物鏈頂層跌進基層職場的故事。

看點一：財閥家內鬥全面升級

會長剛出事，長子姜在成（晉久飾）就搬出「長子繼承制」、長女姜在京（田慧振飾）更直接喊出「崔成是我的」，連隱藏身份以實習生入職的幼女姜芳佳（李宙明飾）也在暗中分析公司財報！三路人馬同時爭奪團體控制權，卻不知道老父正以新人員工的身份站在他們身邊，這種「敵在明我在暗」的套路讓復仇之路充滿戲劇張力。

看點二：李濬榮一人分飾二角做足功課

偶像出身的李濬榮這次要同時演活足球天才的原本性格，以及被會長附身後的老練陰沉。他透露自己反覆觀看孫賢周的過往作品，努力把對方的說話節奏、眼神細節都移植到自己身上。孫賢本人則飾演昏迷中的會長本體，努力讓兩人的同步率拉滿。

偶像出身的李濬榮這次要同時演活足球天才的原本性格，以及被會長附身後的老練陰沉。

看點三：金牌編劇金順玉全新力作

憑藉《The Penthouse》系列、《7人的逃脫》聲名大噪的「狗血教母」金順玉團隊，最擅長的就是製造高密度衝突和意想不到的反轉。這次《新進社員姜會長》雖然只有12集，但每集都像暴風展開，從預告片那句「血戰即將開始」來看，觀眾期待的親子撕鬥、身份暴露危機一樣都不會少。