Comic Con｜港漫《海虎》溫日良駐場簽名　特色砂製1:1白軍浪壓場

一連三日的《香港Comic Con 2026》已於昨日（29/5），假香港會議展覽中心正式開始，活動大使古天樂更率領一眾荷里活影星，揭開序幕。入場除了有不少美漫、日漫展品欣賞，當然唔少得香港漫畫代表，場內就見到海洋創作的攤位（3D-G58），有1:1以砂製作的「海虎」白軍浪坐鎮，而主筆「肥良」溫日良更每日下午3點至4點，駐場同大家簽名。

場內的港漫代表有「海洋創作」。（許育民 攝）

主筆「肥良」溫日良，每日都會駐場為粉絲簽名。（許育民 攝）

主筆「肥良」溫日良，每日都會駐場為粉絲簽名。（許育民 攝）

《海虎》復刻版。（許育民 攝）

海洋創作的監製李俊文接受訪問時表示，今次展覽有不少嶄新的出品，除了有照顧舊有粉絲推出的復刻版，新作方面有肥良與漫畫家袁家寶合作的新作《空獸天行》，為迎合《Comic Con》有不少海外人士，更特別推出中文及英文版本，面向國際。而旗下著名港漫IP作品《武神》、《海虎2.5末世曙光》，更與AI動畫界朋友合作，推出AI動畫預告片在場內播放，希望獲得大家的支持，繼而展開跨界發展的路線圖。

12吋的「海虎」Figure，於場內亦接受預訂。（許育民 攝）

至於在攤位坐鎮，1:1「海虎」擺設，就是海洋創作與科技公司Ka Shui合作，以環保砂型3D打印技術製成，粗糙的表面，細緻地展現白軍浪的角色造型，極具霸氣的風格。據Ka Shui的理事黃偉群表示，這些環保砂經高溫處理後，可作循環再造，附合環保要求。

這座1:1「海虎」擺設，以環保砂型3D打印技術製成，粗糙的表面，細緻地展現白軍浪的角色造型，極具霸氣的風格。（許育民 攝）