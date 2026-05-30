翻叮一族｜王賢誌曾與楊思琦拍強暴打鬥戲　大讚專業：向佢學習

楊思琦早前出席節目錄影時被伍詠薇爆料，指她當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》。事件引起不少關注，有份演出該劇的陳曼娜接受傳媒訪問時就撇清關係，澄清並非集體欺凌，指當年是商天娥以及一位現已退出娛樂圈的年輕男演員與楊思琦「過唔去」。而在該劇與楊思琦有不少對手戲的王賢誌昨日亦於他的IG上載了劇中一些片段，發文表示：「因為最近一連串嘅新聞，令大家又再留意楊思琦，連帶佢人氣都迅即「翻叮」！」並談及與楊思琦合作的感受。

楊思琦不禁落淚。(影片截圖)

伍詠薇爆料指楊思琦拍劇曾被集體欺凌，網民推斷是《翻叮一族》的劇中演員有份。

重提兩人拍攝打鬥強暴戲經過

王賢誌寫道：「楊思琦係2001年嘅港姐冠軍，原來我同佢都有過一次難得嘅合作。當時我喺一套劇入面同佢有好多對手戲，劇集原名叫做《鴨寮街啲金蛋》，到香港播嘅時候就改咗名叫《翻新大少》。我客串嗰幾集，飾演劇中主角蔡子健同楊思琦嘅上司，表面做得嘢、一表人才，但其實係個衣冠禽獸，一直對楊思琦嘅美色虎視眈眈，千方百計想氹佢上床！」他特地提及其中的一場戲說：「呢套劇係2003年年底拍嘅，有一場好重要嘅戲。當年為咗用實景，特別book咗屯門一間別墅嚟拍，一拍就拍通宵。因為嗰場戲唔止有文戲，仲有打鬥同強暴戲，對於拍劇經驗好少嘅我嚟講，真係壓力好大，緊張到爆！好彩思琪妹好專業，我哋大家事先溝通清楚，知道點樣就位，免卻尷尬，所以拍攝十分順利！」

王賢誌與楊思琦演對手戲。(王賢誌IG)

這場戲好重要。(王賢誌IG)

王賢誌對楊思琦有意思。(王賢誌IG)

特別多謝楊思琦

王賢誌又多謝楊思琦說：「講真，我從來未試過同女性有親密接觸，真係唔知呢啲戲應該點拍，所以要再次多謝思琪妹嘅配合！另外，仲要多謝佢一樣嘢，就係到咗2018年我做東華主席嗰陣，我為《歡樂滿東華》構思咗一個特別環節，想集齊港姐、亞姐同華姐嘅冠軍一齊行Catwalk，當我一打電話俾佢，佢二話不說就應承，仲成為佢離開TVB之後，第一次返TVB亮相嘅節目，真係萬分感激！我非常欣賞楊思琦多年嚟都不屈不撓，唔理外界所有閒言閒語，繼續努力工作，做好自己！呢一刻嘅我，都真係要向佢借鏡同學習！」大讚楊思琦的堅毅不屈精神。

王賢誌侵犯楊思琦。(王賢誌IG)