《九品芝麻官》李公公劉洵辭世享年87歲　羅家英悼念文揭退圈原因

京劇兼粵劇名宿劉洵今晨（30日）傳出離世消息，享年87歲。劉洵曾參演《九品芝麻官》、《笑傲江湖》等多部經典電影，令戲迷留下深刻印象。劉洵是資深的京劇演員及戲曲導演，自幼習京劇，師承李萬春、李少春、蓋叫天等京劇前輩，1958年畢業於中國戲曲學校，後到中國京劇院任職演員。1980年來港，在香港舞蹈團和香港演藝學院任教，當中大老倌羅家英亦曾是他的高足。劉洵於2021年4月獲香港演藝學院頒授榮譽院士，他在《九品芝麻官白面包青天》飾演李蓮英李公公，跟周星馳對嘴一幕更成為經典。身為京劇大師的劉洵47歲才參與電影拍攝，但短短數年已擁有多個經典角色，深入民心。

羅家英今日凌晨於微博發長文悼念劉洵，透露劉洵昨日傍晚與世長辭：「今日下午六時。我的師兄劉洵先生離世了，屬兔，今年87歲了。」

劉洵曾參演《九品芝麻官》。(影片截圖)

劉洵曾參演《九品芝麻官》。(影片截圖)

劉洵曾參演《九品芝麻官》。(影片截圖)

羅家英發長文悼念

羅家英在悼念文中回憶與劉洵以往種種，並分享了與劉洵的合照寫道：「80年，京四團來香港演出，經馬玉琪介紹認識了他，82年，他與太太郭錦華定居香港。從那時起我與尤聲普李奇峰，李寶瑩便跟他練功，我的學生，韶英，藝軒二三十人也跟他練功，他很有本事，教的方法很正中，識得多，更可以當導演排戲，很多粵劇名伶如陳好逑，李龍，龍貫天，尹飛燕，陳嘉鳴也隨他學藝，每人進步不少，他對粵劇貢獻很大，他師傅李萬春來香港，他推薦我，普哥，奇哥拜李萬春爲師，因此我們改口稱他為師哥了，汪明荃的穆桂英是他排的，渡河開打很熱鬧，我經常演的戲如糟糠情，英雄叛國，李廣王，戰苑城，楊枝露滴牡丹開，都是經他爲我們掌握藝術，情節，動作，令整部戲有很高的格調，從中我亦學習很多。」

羅家英與劉洵合照。(ig圖片)

羅家英與劉洵合照。(ig圖片)

羅家英與劉洵合照。(ig圖片)

羅家英與劉洵合照。(ig圖片)

揭退圈原因

羅家英感謝劉洵對他的提攜：「我後半生的藝術成就退胎換骨都是劉老師之功，他也曾在演藝學院任教，洪海，鄭詠梅，宋洪波、王希穎，都受過他的教誨，但演藝人氏複雜，他也離職了、這十年他身體不太好，是慢慢衰老現象，他仍然用心教康華，陳嘉鳴，劍麟，劍英，吳國華等。他的離世，京劇老一輩的大師又少一個，香港粵劇受益不淺，永遠懷念他，劉老師，我很難過，還想著與你飲茶，吃飯，可惜，老天不给我機會，你一路走好，早登仙界。」羅家英又在IG發文表示：「雲山蒼蒼，江水泱泱，先生之風，山高水長。[合十] 劉洵先生一路走好 [合十][合十][合十]」。

羅家英發長文悼念。(微博截圖)

劉洵曾參演《笑傲江湖》。(影片截圖)