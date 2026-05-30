林盛斌大女林霏兒吊帶裙打扮甜美青春無敵　獲讚似公主成潛力股

林盛斌 (Bob) 與老婆育有三名女兒林霏兒、林熹兒、林機兒以及孻仔林道申，女兒都長得相當可愛漂亮，他們的三女機機就愈大愈靚女，甚至被網民稱為小周迅。而他17歲的大女林霏兒（Faye）亦亭亭玉立，已蛻變了一名美少女。昨日林霏兒在她的IG限時動態分享了一張近照，她的一身打扮隨即引起網民關注。

林盛斌有3女一子。(林盛斌ig)

林霏兒打扮成熟。(李霏兒ig)

林盛斌三女兒機機小時候已很美。(林盛斌ig)

打扮甜美青春無敵獲讚似公主

相中所見，林霏兒身穿淺粉紅色吊帶裙，長髮披肩，青春無敵充滿少女氣息。她與米奇老鼠卡通人物開心合照，她整個人挨到米奇身旁，流露甜美幸福的笑容，足見她十分喜歡米奇。Faye留言寫道：「forever a Disney kinda girl, love you, Mickey Mouse」盡顯少女心，並配上Ota Brown的經典金曲《Daydream》，氛圍感瞬間拉滿，有網民就讚Faye似公主，也不少網民都驚嘆Faye越長越靚女，五官輪廓越來越精緻，氣質出眾，看來Bob家中三位千金個個都是潛力股，隨時有望繼承父業入行成為明日之星。最難得是Faye從不怕負評，充滿自信，內心十分強大很適合入娛樂圈發展。

林霏兒似公主甜美可愛。(ig圖片)

林盛斌與17歲大女兒林霏兒。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌攜同太太黃乙頤、長女林霏兒（左一）、次女林熹兒（左三）、三女林機兒（左二）及幼子林道申一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林盛斌長女林霏兒。（莫匡堯 攝）