文頌嫻為佘詩曼慶生自拍遭湯盈盈攝入搶鏡　不耐煩出手一嘢推開

視后佘詩曼（阿佘）於5月28日迎來了她的51歲生日，獲一眾圈中好友先後為她慶生，她的一班「七魔女」好姊妹當日也有為她賀壽。文頌嫻昨日就在社交網上晒出生日派對的合照以及片後，相中可見阿佘收到好姊妹送她幾層高的精緻蛋糕以及一大紮鮮花。文頌嫻發文寫道：「戴罩😷與佘神慶生🎂👸 飲飽飽吃醉醉🥂齊齊玩到120歲👩‍❤️‍💋‍👩❤️Happy Birthday 」藉此祝她們幾位好閨密長命百二歲兼友誼永固。而在影片中，文頌嫻與阿佘自拍時，就多次被湯盈盈伸個頭過去擋住她的鏡頭，攝入來搶鏡，令文頌嫻不禁出手推開她說：「阻住晒」，說時一臉嫌棄，相當搞笑。

文頌嫻為佘詩曼慶生。(ig圖片)

佘詩曼獲好姊妹慶生。(ig圖片)

發長文表白媽媽

而在生日前夕，阿佘選擇與她最愛的媽媽一起度過。阿佘在社交平台上載了一張從後緊緊擁抱母親的合照，發長文寫道：「生日就係要多謝帶你嚟呢個世界嘅人，因為呢個兩個人俾機會你嚟到呢個世界學習、體驗 、領悟、進步、再學習、再體驗、再領悟、再進步！雖然喺呢個過程裏面有開心有唔開心，有甜蜜亦都有苦澀，但係媽咪你從來都冇放開過我隻手。你教我行第一步、講第一句說話、認識呢個世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅時候，靜靜喺身邊陪住我喊，再同我一齊搵起身嘅勇氣。」

佘詩曼好錫佢媽媽。(ig圖片)

生日願望送給媽媽

阿佘感激她媽媽說：「多謝你，唔單止因為你帶我嚟到呢個世界，更因為你用愛同耐性，教我點樣喺呢個世界好好生活。你嘅每一個擁抱、每一句嘮叨、每一碗深夜嘅湯，都係我成長路上最重要嘅養分。今年我生日，第一個願望送俾你——祝你身體健康、日日開心。第二個願望，我會留俾自己：希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。Love uuuuuuu~」

文頌嫻與阿佘自拍。(ig截圖)

湯盈盈攝入搶鏡。(ig截圖)

湯盈盈攝入搶鏡。(ig截圖)

文頌嫻出手。(ig截圖)