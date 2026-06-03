陳瑞輝專訪｜13歲喪父自責　個性變內向怕話事：成長冇Role model

陳瑞輝（Frankie）擔綱的《小男人周記》音樂劇日前宣布終極加場、載譽重演，當初鄭丹瑞（旦哥）一句「我想Frankie做梁寬呀！」成為他最大的強心針。戲中的梁寬怕老婆、沒主見、總是遷就別人；戲外的Frankie原來同樣是個「小男人」，不論對隊友、伴侶、家人，也習慣先照顧所有人的感受，甚至不知不覺間委屈了自己。這種性格，某程度上源自他中二時父親因病離世的經歷。面對情緒受藥物影響、曾對自己動粗的嚴父，年幼的他曾傷心難過，同時因失去家庭支柱而自責過未能幫輕母姊重擔，習慣性地收埋自己。多年後再回望，Frankie不但敞開心扉以此經歷安慰身患絕症的網民，還學會理解父親的愛，甚至表示：「如果唔咁做，就冇而家嘅我。」

形象：Calvin Wong

服裝：STAFFONLY

髮型：Seiko Sin @ Hair Culture

化妝：Cori Wong @ Annie G. Chan Makeup Centre



Frankie坦言，鄭丹瑞口中一句「我想Frankie做梁寬呀！」對他來說很有份量。（葉志明攝）

被旦哥欽點演「梁寬」 一句話成最大強心針

當年在電影與廣播劇中，鄭丹瑞飾演的「梁寬」深入民心，旦哥曾透露當初寫好劇本後，苦尋多時都未找到最適合飾演梁寬的演員，結果蔡瀾先生說，其實旦哥本人根本比任何人都適合，於是他才戰戰兢兢地接下這個挑戰。如今《小男人周記》音樂劇載譽加場，旦哥一眼便相中了 Frankie，某程度上也跟蔡瀾當日對旦哥的認無可一樣別具份量。談到這段奇妙的緣分，Frankie指源於之前《野人老師》的拍攝，雖然二人對手戲不多，但因為外景取景地遠，每次拍攝便是一整天，所以他也有不少機會了解旦哥，同時慶幸對方還記得自己。得到這位「元祖小男人」欽點，無疑是一劑強心針，Frankie 堅定地說：「我只要相信自己就會做到嗰樣嘢出嚟。可能我自己都未必睇得到嘅嘢，旦哥就睇得到，我會好努力做返出嚟。」

Frankie獲陳恩碩及鄭丹瑞賞識，於《小男人周記》中飾演經典角色梁寬，音樂劇再三加場。

《小男人周記》音樂劇開完15場再加開十場再加開最後五場，六月還有最後五次機會！（Instagram：loveforgranted_musical）

在Frankie眼中，梁寬與他有著某種靈魂上的共鳴，卻又在成長背景上截然不同：「我覺得佢係一個⋯⋯由細到大好受保護嘅一個角色，受家庭保護、大個出嚟做嘢又無風無雨，再到結婚，又有佢老婆保護佢。佢係一個好單純、好無害嘅，唔會反抗嘅，好少可會頂嘴嘅，好就得人嘅一個角色。我都覺得呢一面係可以攞返我少少嘅自己嚟做梁寬，不過佢就由細到大好受保護，但係我由細到大都唔算話好受保護。」 回想起在片場與旦哥的相處，比起大道理，生活中的小貼心反而最讓他銘記，尤其是Frankie當時自攜恆溫床供劇組作歇息之用，旦哥也曾表達謝意：「佢就話『多謝你張床呀，好舒服呀，休息時間幾好呀！』就係一個咁嘅關係，但係如果你話實質有啲乜嘢佢講嘅嘢刺激到我呢，就係佢有講過話……『我想Frankie做梁寬呀！』其實『我想Frankie做梁寬』呢句說話，對我嚟講其實係好大㗎！因為我同旦哥又唔係好熟悉到大家知道大家諗乜嘢，但係點解佢會話『我想Frankie做梁寬？』佢一定係睇得到佢心目中兩款嘅特質喺我身上搵到，我都好想好想做好呢個角色去報答佢，旦哥你冇搵錯！」

Frankie坦言，鄭丹瑞口中一句「我想Frankie做梁寬呀！」對他來說很有份量。

Frankie認為自己跟梁寬都是小男人，但對方相對受保護。

小男人背後是將別人放第一 常自我消耗

戲裡的梁寬怕老婆、沒主見；戲外的Frankie坦言自己在人際關係或感情裡，也是個不折不扣的小男人，總是先遷就、包容和理解別人多於自己：「有時有啲決定，小事啲啦，今日食乜餸呀咁樣，兄弟話我想食呢個，『好啦，去食啦。』有啲人可能唔係㗎嘛，『我想食嗰個！』好有主見咁講，但係我就永遠就係『哦！你想食嗰個，我陪你食。』咁就係好似好冇乜所謂，但係其實佢自己係做咗嘢去包容一件事囉，去接納咗人哋個決定，成為自己嘅決定。」這種永遠把別人放在第一位的個性，有時候難免會讓自己受委屈，甚至在不知不覺中迷失自我。Frankie無奈表示小男人是一種自我消耗精神的男人，自己有時回想都會「抌心口」：「點解我頭先唔同佢講我想點呢？」雖然未至於會後悔，但他也承認這種性格有時會讓人覺得他缺乏稜角，但筆者看來，這或許正是他的溫柔所在：「小男人成日都俾人睇唔到嘅就係，佢好似冇乜性格，但係我覺得其實冇乜性格都係一種性格嚟嘅！因為佢唔係因為真係冇性格，而乜都唔講，佢係因為自己承受咗啲嘢，成就咗人哋，先至會變到咁嘅性格。」被問到拍拖時是否也是這種模式，會不會容易「被另一半食住」？他笑著否認：「Ummm……係㗎。但拍拖好雙向嘅，大家都互相尊重嘅。」

Frankie在人際關係或感情裡，也是個不折不扣的小男人，總是先遷就、包容和理解別人多於自己，他坦言會自我消耗，但又強調：「佢好似冇乜性格，但係我覺得其實冇乜性格都係一種性格嚟嘅！」（葉志明攝）

生活中的他也曾試過硬起來，試圖扮演「大男人」的角色，卻發現自己根本不是那塊料：「我自己有試過嘅，我自己想……落一啲決定，但係發覺我好唔慣做呢個位，我好唔慣做一個決定嘅人。因為每逢我落一個決定，都係代表可能我無視咗側邊嘅人嘅意見，但係我係好想知道晒各人嘅意見想點樣，先至綜合做一個決定，我唔會係啲獨裁嘅人囉。」 他認為，一段健康的對等關係需要彼此的體諒，否則只會走進死胡同，故不論對家人、朋友或是另一半，他希望對方都能理解到這一點，否則根本難以說出心底話。

Frankie笑言自己嘗試做大男人，結果卻失敗：「我好唔慣做一個決定嘅人。因為每逢我落一個決定，都係代表可能我無視咗側邊嘅人嘅意見。」（葉志明攝）

經歷戀情風暴後變慎言：有跌跌撞撞先係人生

Frankie出道以來形象正面，但年前曾因為戀情與女朋友Christy的形象問題，罕有地捲入了排山倒海的負面新聞與輿論風暴中；對於一向低調、形象健康的他來說，那無疑是一次沉重的考驗。回首那段日子，他坦言：「嗰時有受到打擊嘅，但係都係其實都係小男人嘅作風嚟，我要講嘅都講咗囉。」 經歷了那次風波後，他也坦承這改變了自己往後的應對方式，訪問中盡量慎言，少講私人事。然而，在旁人看來，那次風波中他其實並沒做錯什麼，單靠「說話小心」或許並不能根治問題，Frankie聽後顯得豁達：「既然係發生咗啦，咁我亦都講咗我想講嘅嘢啦，嗰個決定都冇得返轉頭，咁就根據人生嘅階段繼續走落去。我覺得有啲唔同嘅體會可以攞返返嚟嘅，我亦都冇話真係好後悔當初要點樣，如果點樣就點點點啦，我從來都冇咁樣諗，如果人生係可以重來嘅話，我諗大家都唔知……人生玩到Perfect先至開心咩？咁人生梗係有啲跌跌撞撞先至係一個人生，先至成就到更好嘅自己。」

談及年前因女友的風波頻頻見報，Frankie不諱言有受打擊，但沒有後悔，因為有跌跌撞撞才是人生。（葉志明攝）

舞台劇角色成唱歌防護罩 終於敢真正享受唱歌

在MIRROR當中，Frankie一向是跳舞擔當之一，在唱歌方面則顯得缺乏自信。但近年他接連參演了《大象的告別式》和《小男人周記》兩部音樂劇，加上推出了Solo單曲《皮思苦》，舞台劇意外地成為了他釋放自我、解鎖唱歌熱情的關鍵渠道，「我覺得自己經過第一次《大象的告別式》舞台劇之後呢，花姐同我講嘅， 『Frankie我覺得你唱歌放咗。』其實我自己都唔知嘅，就覺得原來做舞台劇要唱歌去一路做戲一路唱歌，係好似一個渠道咁，幫我慢慢將自己唱歌嘅信心釋放返出嚟。」

過去對唱歌無疑帶點恐懼與自卑，只敢細聲唱、生怕被人聽見，多得舞台劇的「角色防護罩」，才讓他找到了安全感：「舞台劇你就要唱俾人聽，唱個意思俾人聽，反而呢個方法，令到我好似唔使直接面對我要唱一首歌，我要表演一首歌俾人聽，我要表演一個劇情俾人睇，我覺得呢個方法幫到我，開啟咗少少我可以enjoy到唱歌嗰個心情，經過嗰啲之後，我覺得幫到我唔少，亦都打開返我一啲對唱歌嘅熱情，我覺得今次都係時候可以再迎接多更強嘅挑戰，好開心。」

兩度參演音樂劇，讓Frankie對唱歌的信心和安全感慢慢釋放，就連花姐都覺得他「放」了。（Instagram：frankie729）

《絕》意外救贖絕症歌迷 揭埋藏多年家事

舞台上的影響力往往超乎想像。在早前《W.T.F.2 Live 2025》演唱會上，Frankie動情演繹了傅珮嘉原唱的《絕》，沒想到這首在旁人眼中的慘情絕望之歌，竟然深深擊中了一位患有絕症、正在接受化療的樂迷。該歌迷在Threads上發文稱「對於我呢個絕症但唔知自己幾時會死，無了期不斷覆診食藥嘅病人，今生可以聽到呢個版本嘅《絕》，哪怕只係兩分鐘我已經足夠無憾了……感恩我人生最低谷嘅時候聽呢首，等我有少少勇氣返返嚟。」Frankie得悉後，罕有地在社交平台上撰寫長文，揭開自己深埋心底的家事來為對方打氣，透露自己初中時父親離世，當年年紀尚輕、無力分擔家庭重擔，曾一度自責無能。他坦言父親因藥物影響情緒，會對他動粗，不過如果時光可以倒流，Frankie還是會學習接受和體諒，因為他深明患絕症何其痛苦，因此也希望為這位網民分擔。

Frankie於《W.T.F.2 Live 2025》上動情翻唱傅珮嘉的絕，打動了一位身患絕症的網民，對方更表示：「感恩我人生最低谷嘅時候聽呢首，等我有少少勇氣返返嚟。」（Instagram：makerville.official）

談到那次意外的網絡交心，Frankie頗為感觸，因為他選唱《絕》時，沒想過觀眾會從自己身上取得什麼：「點知就原來……係hit中咗一位朋友，為佢打到氣。我覺得好神奇嘅，因為呢一首歌我當初聽嘅時候，我覺得如果唔開心，佢只會係一個負面嘅歌，但係我估唔到如果我真係代入去表演，帶埋出嚟，睇完live係會feel到個感情喺度。原來我做嘅嘢唔係我嘅影響力，係有更多嘅影響力，我嗰下好感觸，就將自己私人嘅嘢都講咗出嚟，同佢打打氣。」

Frankie看到對方的話，更罕有地撰長文剖白自己經歷父親離世的故事。

父親離世成轉捩點 曾自責無能分擔家庭責任

Frankie的父親在他中二那年因絕症離世，當時只有13歲左右的他，面對病重且因藥物副作用而情緒暴躁的父親，內心充滿了無法分擔痛苦的無能為力感。如今回想，他對當年的自己多了一份釋懷：「覺得自己有好多地方都不足嘅，而家睇返，其實不足嘅地方都係情有可原嘅，因為一個中二嘅人，唔可以做好成熟嘅決定，又唔可以做好多嘅嘢去幫補，或者點樣去幫呢個屋企，我仲要返學。當初有怪過自己嘅無能，但係而家睇返，其實唔好怪自己啦，唔需要用嗰一面去睇自己，所以都想留個言，令到嗰位朋友都知，唔需要用呢一面睇自己，樂觀少少，加油！同佢一齊努力！」

Frankie中二時父親就病逝，他曾很自責不能幫補家計，覺得自己很無能，不過長大後他慢慢釋懷：「其實不足嘅地方都係情有可原嘅，因為一個中二嘅人，唔可以做好成熟嘅決定。」（葉志明攝）

父親的猝然離世，不僅摧毀了一個家庭的經濟支柱，也成為了Frankie人生的第一個重大轉捩點，他亦不知不覺間學著把自己收起：「始終屋企冇咗經濟支柱，有一個好大方向嘅變動，媽咪就要承擔一頭家，亦都要善後爸爸唔喺度嘅事情，個轉捩點都幾大，因為真係成個屋企嘅模式都好似唔同咗咁，嗰陣自己都接受唔到呢件事，都收埋咗自己好耐，回想返起好似係嗰陣之後就好少可……好大膽咁同人講晒自己所有嘅嘢。而家我再睇返就係覺得，我想保護自己，但係好似諗唔到有咩方法保護，咁好似收埋自己就係一個最好嘅保護咁。」

中學時的Frankie。（網上圖片）

眼見媽媽一個人撐起家庭，年幼的他內心那份自責與無力感排山倒海而來，為了不讓家裡有負擔，他中學畢業後便立刻投身社會工作，出來賺錢養活自己，再也沒有向家裡拿過零用錢，還交了家用：「唔想屋企有負擔，呢樣嘢就係同梁寬有啲唔同嘅地方，我去出面搵錢畀自己用，但係始終讀書嘅學費，自己都係畀唔到，都係要屋企資助，有少少唔似梁寬就係一條路咁樣上上上，我就有少少震吓震吓咁樣上。」

Frankie坦言自父親離去後，家中巨變，自此他也收埋自己好一段時間，不再夠膽跟別人說起家裡的事。（葉志明攝）

父親缺席成長失去模仿對象：一個爸爸應該做啲咩

在Frankie的記憶中，爸爸的形象與他如今的「小男人」性格恰恰相反，反而是位超級大男人的嚴父，他認為通常大男人的兒子都會是小男人：「因為體會過超級大男人之後，你就唔會想下面嘅人再經歷一次我嘅感覺，我好體諒到，就好識得caring人多少少，但係可能同樣地，我亦都失去咗一啲表達自己嘅特質。」 他坦言，小時候只要成績不好或做錯事，父親真的會動手打他，有時甚至是當著親戚面前一樣照打，使他覺得十分醜怪，相信Frankie亦因此暗暗發誓以後不要讓下一代承受這種痛苦。

Frankie的爸爸是個會體罰的嚴父，他因而暗暗發誓不要讓下一代承受這種苦，反而變了小男人。（葉志明攝）

父親走後，家裡雖然剩下他一個男人，但幸好年長的姐姐率先投身社會，家庭才逐漸穩定下來，讓他能有自由的空間去尋找自己熱愛的跳舞事業。然而，成長中父親的缺席，也讓他留下了一個遺憾：「會覺得……我好似成長途中冇咗一個Role Model去話俾我知，一個爸爸係應該要做啲咩，一個男人喺某些決定之下應該要要做啲咩。」談到將來若自己成家立室，在缺乏學習對象的情況下，自己會成為一個怎樣的父親？Frankie思考了一會，笑說：「我會係一個，我覺得……但係好多人都唔覺得係，我覺得自己係會係一個嚴父，但係我唔係會打嗰隻嚴父，我係會由個細路仔自己去跌、去成長嘅一個嚴父，唔會同情，『唔幫得唔幫得』，但係背後就喺度『痛呀痛呀，你幫吓佢啦！』」這依然符合Frankie的體貼本色。

Frankie直言，成長時期父親缺席，對自己也有些影響：「我好似成長途中冇咗一個Role Model去話俾我知，一個爸爸係應該要做啲咩，一個男人喺某些決定之下應該要要做啲咩。」（葉志明攝）

長大後讀懂父愛 想跟爸爸說的一番話

如今回望父親當年的嚴厲，大個仔的他讀懂了那份不擅表達的父愛。若現在能對天上的爸爸說一句話，他認為會是這樣：「既然係發生咗，我哋亦都發展到而家嘅成長咗嘅我，冇得話返轉頭如果當初係點嘅話就會點，我哋只好好努力咁樣去接受而家，去繼續改進我哋自己，就算係一啲好傷痛嘅回憶，你話我而家去諗返起爹哋點解以前咁嚴呀，以前係好唔鍾意，但係而家大個咗就會明白到，其實佢咁做係愛我。但係以前可能覺得，你都唔愛嘅，以前嘅自己同而家嘅自己再睇返，其實好多唔同嘅體會，成就咗我呢個好似兩面都諗好多嘢嘅人，但係我係理解更多嘢囉，我都好滿足呢個狀態。想同爸爸講嘅就係，所有你做嘅嘢，其實你冇不足，或者冇超過，我覺得啱啱好啦所有嘢，如果唔咁做嘅，就冇而家嘅我，我都好珍惜同佢所有嘅經歷，同埋我而家所有嘅經歷，去令到我可以成為一個……喺呢個複雜嘅世界仲係好單純，仲好樂觀笑嘅男仔。」

Frankie以前曾覺得爸爸不愛自己，但多年後他希望跟對方說：「所有你做嘅嘢，其實你冇不足，或者冇超過，我覺得啱啱好啦所有嘢，如果唔咁做嘅，就冇而家嘅我，我都好珍惜同佢所有嘅經歷，同埋我而家所有嘅經歷，去令到我可以成為一個……喺呢個複雜嘅世界仲係好單純，仲好樂觀笑嘅男仔。」（葉志明攝）

談合約屆滿稱不輕易拆夥：MIRROR係抹唔走

近年MIRROR的「團Job」比出道早年減少，成員個人發展也愈來愈多，隨著時間過去，外界也關心MIRROR的合約即將屆滿，12位成員會全員續約還是面臨拆夥命運。對此，Frankie大方承認確實與公司有過初步的洽談，但因為傾得不算深入，所以未有什麼能透露，不過他說：「點講呢？我覺得而家就係最好，而家就係最好嘅自己，所以，我都唔係好識講，做完《小男人》之後我會覺得……真係當下最緊要，自己開心就最緊要，有fans睇到我哋開心，都覺得係最緊要嘅一樣嘢，所以我覺得咩決定都好，總之大家開心，大家都做到自己鍾意做嘅嘢就最好囉，咁就大家都win win。」

近年盛傳MIRROR合約即將屆滿，若個別成員不續約，MIRROR或面臨解散，Frankie大方承認確實與公司有過初步的洽談，但因為傾得不算深入，所以未有什麼能透露，只希望大家都做到喜歡的事。（資料圖片）

如果最終未能達成12人全員續約，MIRROR是否真的會走向解散？面對這條尖銳的問題，Frankie卻表態：「邊有咁易拆夥？我覺得MIRROR已經係一個歷史囉，係一個記憶、係一個印記，我覺得呢樣嘢係無可否認，亦都抹唔到嘅一件事，所以大家開心就得。」