區永權曾被李連杰嫌發問逐條稿讀　開心劉德華黎明記得自己全名

曾獲得「最佳男主持」的區永權（Albert），日前到新城廣播接受李有毅和李國煒主持的《Ben同Benson『chur』到行》錄音訪問，Albert在其二十多年的主持生涯中，曾與多位天王巨星包括周潤發、劉德華、李連杰及張學友等交手，他在節目中大爆不少幕後的難忘經歷，令人聽得津津樂道。

區永權做咗二十幾年主持。

區永權接受李有毅和李國煒主持的《Ben同Benson『chur』到行》錄音訪問。

周潤發形容自己是「升斗市民」

Albert憶述最令他受寵若驚的一次，是在一個電影首映禮上遇上周潤發，當時發哥主動跟他說：「你喺TVB習慣嗎？我成日睇電視，你習慣嗎？」發哥更形容自己也是「升斗市民」，一直有收看《東張西望》，尤其喜歡星期二的環節，介紹香港「捐窿捐罅」的好玩好吃及行山地點。Albert表示：「發哥最鍾意行山，佢話最鍾意睇有咩得意嘅地方。」他感嘆天王巨星如此貼地，令他印象深刻。

區永權曾喺TVB獲得「最佳男主持」。（IG@mr.albertau）

區永權曾喺TVB獲得「最佳男主持」。（IG@mr.albertau）

發哥都好鍾意睇《東張西望》。（IG@mr.albertau）

難忘劉德華主動揮手

另一段難忘經歷發生在娛樂新聞台初起步時期，當時收費頻道並非人人有訂閱，他與另一位主持陳貝兒在直播室外等候，準備做下一個直播。此時劉德華完成訪問步出，竟主動向他點頭揮手。Albert笑言：「我見到華仔揮手，我就揮手。」事後劉德華一句話令他極度鼓舞：「華仔話覺得自己好似返咗屋企，原來佢喺屋企一直睇我們嘅頻道，放工就會開嚟睇。」Albert直言，當時全世界都不認識他們這個收費台，「但我想話你聽，華仔、鄭秀文、黎明都知道我哋全名，嗰時候真係好鼓舞。」

劉德華會主動向區永權揮手。（IG@mr.albertau）

初入行時，劉德華已記得出區永權全名。（IG@mr.albertau）

被李連杰當面「指點」訪問唔應該逐條稿讀

Albert也提到一次被李連杰「指點」的經歷，他憶述當時做主持仍未完全開竅，訪問時很怕問漏問題，於是一板一眼地跟着稿件發問。當時李連杰身旁還有周杰倫，李連杰直接用普通話跟他說：「不是這樣的。」意思是訪問應該融入其中，而不是一手拿着稿逐條讀。他感激這段經歷沒有被剪掉，直接出了街，反而成為陪伴自己成長的重要一課。Albert直言：「所以依家我做訪問，盡量都唔睇稿，因為嗰個震撼對我嚟講太大。」

區永權曾被李連杰當面「指點」訪問唔應該逐條稿讀。（微博＠萬維視頻）

訪問嘉賓要尖銳 但唔可以尖酸

Albert又分享了自己真正「開竅」的一次是訪問蘇永康，他憶述當年跟隨蘇永康到台北採訪演唱會，連續跟了一整趟旅程。回到酒店後，他反覆自省，覺得自己做得太差，原因是太刻意迴避一些敏感話題，將問題「磨得太滑」。

結果第二天，他主動跟蘇永康說「不如你來多次」，並將那些原本磨掉的稜角坦蕩蕩地再問出來。Albert說：「我成日覺得做訪問可以好尖銳，但唔好尖酸。嗰次就好似開咗竅，原來訪問係咁樣做嘅。」他表示這次經歷是李連杰事件之後的另一次重要成長。