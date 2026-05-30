方健儀推翻「50歲退休」預言微調人生大計　爆老公仍想生B

方健儀今日（5月30日）擔任「世界無煙日」啟動禮司儀。活動後，她接受《香港01》訪問，暢談對於「無煙」的睇法，分享至親爸爸為了家人而戒煙的經歷。另外，被問到去年一篇訪談中「50歲退休」的預言時，有了新睇法。



方健儀今日（5月30日）擔任「世界無煙日」啟動禮司儀。（葉志明 攝）

爸爸為愛女決心戒煙 80歲依然壯健成好榜樣

方健儀表示：「我爸爸都係一個煙民，會話戒咗佢啦，我哋都明白呢件事知易行難，但係去到50幾歲可能身體開始唔好，佢都驚，嗰時我哋十幾歲。『爸爸，你唔好有啲咩事。』然後佢就決心去戒煙。佢今年80歲，戒咗煙廿幾年，身體一路好壯健，日日都去運動，游水，踩單車。佢都係一個好好嘅榜樣話畀我哋聽，要下定決心同埋有目標。」她也表示，嫲嫲離開前十多年也是病痛纏身，也因為爸爸吸收了經驗後，為了她們三姊妹而戒煙。

談及近況，方健儀表示即將為HOY節目《我要做主播》擔任主持，並透露報名很踴躍，參加者年齡層也十分廣闊。

方健儀分享爸爸戒煙的經歷。（葉志明 攝）

方健儀分享爸爸戒煙的經歷。（葉志明 攝）

倒數不足一年！親解微調「50歲退休」目標

方健儀曾在早前一次訪談透露自己打算50歲退休，即還有不足一年。她坦言：「哈哈，一路而嚟我都有個目標，目標就係50歲退休。都唔係一兩年嘅事，出年年頭就係。嗰時點解有呢個目標，就係覺得人生黃金時期係喺40、50歲，有一啲積蓄，趁還可以嘅時候享受人生。」

「我立下呢個目標嘅時候仲有幾年，但係當我去到呢個時候，我就諗：『計唔計得掂呢？』其實條數永遠唔識計。而家我要微調，就係50歲做少啲。我嘅好處係可以揀工作。」她表示，工作依舊，但想保持工作與生活之間的平衡，有更多時間享受人生。

方健儀表示要「微調」人生大計，未退休住。（葉志明 攝）

方健儀表示要「微調」人生大計，未退休住。（葉志明 攝）

方健儀坦承另一半依然想有小朋友。

老公放低「生B」執念

另外，訪談中她也透露另一半想有小朋友，她在接受《香港01》訪問時表示：「而家都係，但係佢呢個意欲慢慢降低，因為隨年齡增長，佢比我大幾年。大家都知道呢個年齡都唔係咁適合有一個新生命。否則佢自己體力不支，照顧細路都唔係照顧得咁好。」