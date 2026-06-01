孫慧雪爆被欺凌經歷　同行爭位企險被「推」落斜坡：好多hints

孫慧雪（阿雪）日前出席《無煙日活動》啟動禮宣傳戒煙活動，分享成功勸導朋友戒煙的經歷。訪問中，孫慧雪不僅大談吸煙對健康的危害，更罕有憶述爺爺因長期吸煙導致晚年肺部嚴重受損、全家頻繁「call白車」送院的痛苦童年。此外，針對近日娛樂圈熱議的楊思琦早期遭受欺凌及排擠風波，孫慧雪被問及有否遇過類似情況。孫慧雪隨即大爆，坦言行內確實存在排擠，自己更曾遭遇同行集體「爭位企」，在一條窄樓梯差點被逼落斜坡，幸得導演即時喊「Cut」主持公道。



孫慧雪（阿雪）帶同小兒子日前出席《無煙日活動》啟動禮宣傳戒煙活動。（葉志明 攝）

孫慧雪（阿雪）帶同小兒子日前出席《無煙日活動》啟動禮宣傳戒煙活動。（葉志明 攝）

痛憶爺爺煙害悲慘童年：每兩三日就Call白車

談到吸煙對家人的摧殘，孫慧雪直言老煙民爺爺的晚年生活，令她留下了深刻的陰影，過得極其辛苦。她坦言：「其實呢，我細個嘅時候呢，爺爺係食煙嘅。我記得以前我細個每次放長假呢，我都會去醫院度過囉。」她憶述爺爺當時因嚴重肺病需要長期住院，全家更面臨極大的精神與經濟壓力：「屋企呢，淨係要買一啲醫療嗰啲呼吸機呢，要每日要滴啲藥水落去呢，俾佢係咁樣吸住。咁然後每兩三日呢我哋就要call白車，咁真係唔誇張，呢個係我嘅童年。」爺爺最終因「肺穿咗窿」而要接受補肺手術，嘗試將血液輸回肺部以封住傷口，惜最終因年屆80歲「覺得好吃力」而不幸離世。

孫慧雪（阿雪）分享爺爺的晚年生活。（葉志明 攝）

高EQ應對同行「批踭」爭位

另外，近日娛樂圈再度掀起「欺凌」話題，楊思琦早前自爆早年拍戲做節目時曾遭受不甘對待。被問到有沒有差不多經歷時，孫慧雪起初笑言自己整體十分幸運、大家都疼錫她，但隨後直認同輩間確實存在「批踭」爭位的情況。

孫慧雪大方分享其獨特的應對之道：「其實真係有㗎。我嘅情況呢，真係我，我就會同佢講，喂，我畀個位你，哈哈。哦你想企中間啲你咪，我咪畀你企。」她坦言只要演員演得好，觀眾目光自然會落在其身上，完全沒必要特意去排擠或爭位。

孫慧雪（阿雪）分享成功勸說朋友戒煙。（葉志明 攝）

孫慧雪（阿雪）分享成功勸說朋友戒煙。（葉志明 攝）

孫慧雪（阿雪）分享成功勸說朋友戒煙。（葉志明 攝）

孫慧雪（阿雪）分享早年拍攝時被批踭的驚險經歷。（葉志明 攝）

窄樓梯險被逼落斜坡 全靠導演大叫「Cut」解圍

雖然心態豁達，但孫慧雪透露當年亦曾遇過極其誇張的「批踭」爭位企事件，差點被「推」落斜坡釀成意外。她驚爆有次拍劇要在山路行下來，卻在狹窄樓梯上遭到同行推撞：「最好笑呢就係我試過呢。呀，好多hints，唔講我做咩，總之就係一個山路行落嚟⋯⋯咁呢就一條好窄嘅樓梯，但我呢就俾人哋，逼咗呢差不多去到斜坡度。」當時同行為了爭位將她不斷逼退，阿雪無奈指：「因為我真係俾人逼逼逼逼，逼到去一個，真係個斜坡度我行唔到落去，咁就影響大家個進度。」幸好當時導演明察秋毫，即時大嗌「Cut」並喝止：「呢個位，呢個位係阿雪嘅，你畀返阿雪行。」才化解危機。阿雪強調，拍劇每個人都是機器的齒輪，應該互相配合。

記者詢問事件發生的時期，她回答：「古裝有試過啦，咁樣，係啊。其實都係啲好，好小嘅事，好小嘅，細微嘅事，但我覺得過咗去有時我都覺得好搞笑囉。」