TVB節目巡禮晒冷8大劇集　張智霖袁詠儀夫妻分演兩劇鬥演技

無綫昨(29 日)午假香港會議展覽中心舉行《2026 TVB年中節目巡禮》，主題為「TVB 唔止電視咁簡單」，逾百位藝員盛裝出席。今年重點推出，8大王牌劇集包括：《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《模範律師團》、《飛常日誌 II》、《警是個大佬》、《枱底人生》及《璀璨之城》、《驅魔速遞》。之前盛傳開拍已引爆熱話的《正義女神》前傳《模範律師團》，於昨午節目巡禮中首度曝光宣傳片。

焦點圖片

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AI生成宣傳片

以AI生成的《模範律師團》宣傳片，有齊女主角楊茜堯、陳煒及羅嘉良三大好戲之人的霸氣大律師造型之餘，還穿插大量震撼性殺人畫面，劇力萬鈞。根據劇情，「高淑樺」陳煒將與羅嘉良就爭奪法律界頂尖位置展開連番惡鬥，組合絕對新鮮！除了羅嘉良、楊茜堯及陳煒，律師團陣容還有張曦雯、劉佩玥及何廣沛，再加上相隔多年再拍正劇的滕麗名將在劇中飾演羅嘉良妻子，令人期待。

《模範律師團》

《模範律師團》

林盛斌靈魂附身羅子溢引爆連串笑料

另外兩套全新曝光的劇集宣傳片，還有 AI 生成的《枱底人生》及以搞笑奇幻為題材的《警是個大佬》。《警是個大佬》由搞笑專家林盛斌(Bob)，夥拍靚仔小生羅子溢及靚女花旦王敏奕攜手合作，劇情講述因為一次意外，黑幫龍頭大佬林盛斌附了交通警羅子溢身，因而引發連場笑料,阿 Bob 與子溢連串神同步的絕妙演繹，絕對將是劇集賣點之一。

爆笑位方面，除了被附身後的子溢像猩猩的步姿令人忍俊不禁，因被附身而與賴慰玲床戰也不知的子溢，醒來後「難為了家嫂」的慘豬表情亦是喜感十足，加上子溢的「珍寶級爆肌」，為場口增加了大大的記憶點。為了呼應劇集的輕鬆爆笑 Tone,劇組還刻意「惡搞」阿Bob去年在萬千星輝頒獎典禮中扑爛獎座的經典畫面，為宣傳片埋下了極有爆點的 Ending!

《警是個大佬》宣傳片以 2027「最佳大佬頒奬典禮」為 Concept,仲要做 到首尾呼應,絕。

《警是個大佬》由搞笑專家林盛斌(Bob)，夥拍靚仔小生羅子溢及靚女花旦王敏奕攜手合作。

黑幫龍頭大佬林盛斌附了交通警羅子溢身。

黑幫龍頭大佬林盛斌附了交通警羅子溢身。

鑽石級卡士「戲」勢逼人

話明王牌劇集，鑽石級卡士絕對少不免，在 8 套王牌劇集中，以集合3大視帝陳豪、陳展鵬、馬國明；2 大視后的楊茜堯、林夏薇,以及一眾靚女藝人姚子羚、陳自瑤、傅嘉莉及鄺潔楹等的卡士最為強勁。根據昨午發布的劇集新一輪宣傳片，繼《黑色月光》後再踏復仇之路的楊茜堯，將與冧莊演奸角的林夏薇再度展開連場惡鬥，二人「槍來劍往」、「你死我活」的同時，其中一幕「淚之對決」更是「戲」勢逼人，令人期待二人在《玫瑰戰爭》中將拼發出更激烈的火花。

除了2大視后升級惡鬥，一眾花旦的「暴走式毆鬥」亦相當激烈精彩，當中最兇狠的非傅嘉莉莫屬，傅嘉莉呢邊喪扯陳自瑤頭髮及怒摑對方之餘，另邊廂就刀指林夏薇；至於姚子羚佔戲亦極重，觀乎宣傳片除有不少被凌辱鏡頭，更會火力全開與林夏薇「你死我活」，加上極震撼的墮樓、撞車及情慾畫面，相信屆時正式播出後定必引發連番熱話。

張智雯將身穿超貼身裙高海寧掟落床

同樣有大量震撼性畫面的，還有《璀璨之城》!以張智霖、吳卓羲兩兄弟惡鬥為主軸的《璀璨之城》，根據官方發布劇情及宣傳片，為爭權沖昏頭腦、視吳卓羲為眼中釘的張智霖，多番展露平時難得一見的邪惡眼神，極有新鮮感。其中一幕張智霖將身穿超貼身裙高海寧掟落床盡情凌辱一幕，更是極盡震撼眼球。除了男主角，一眾女主角亦相當搶焦，包括目露兇光含淚揮動手上利器的高海寧、心痛忍淚一言難盡的張曦雯、喊至面青口唇白的陳曉華、以及高深莫測的江美儀。值得留意的是，除了張智霖與吳卓羲兩兄弟惡鬥，張曦雯與高海寧的妯娌關係亦相當緊張，皆因她們都愛過甚至愛著同一個男人，張力十足的劇情絕對值得期待。

張智霖演機心權貴。

張智霖演機心權貴。

《璀璨之城》以張智霖、吳卓羲兩兄弟惡鬥為主軸。

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《模範律師團》

主演: 楊茜堯、羅嘉良、陳煒、張曦雯、何廣沛、劉佩玥、滕麗名

故事大綱:《正義女神》高淑樺、高成彬再度登場,這次主角群是一眾劍走偏鋒的律師。年少殺人的歐皓澄，在殿堂大狀潘澤生辯護下無罪獲釋，從此成為專精謀殺辯護的「殺人大狀」。澤生決定卸下「首席大律師」轉跑道指望法律界頂尖位置，最強勁對手正是與他系出同門、昔日並肩作戰，如今水火不容的「刑事天后」淑樺。

另邊廂，皓澄為繼承澤生首席之位，必須與兩名徒弟—「名門之後」卓以臻及「女俠大狀」章梓安展開競爭。皓澄為達目標，攜手「熱血律師」馬承志處理「模特兒白骨案」、「知名記者殺人案」等棘手案件。

《飛常日誌 II》

主演:馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、鍾柔美、張馳豪、徐榮

故事大綱:香港國際機場轉型為商業、文化、旅遊於一身的機場城市。楊尚偉、呂芷珊、陳杰、李勝祥四位機場骨幹迎來職涯新階段，肩負起傳承專業的使命...三位背景迥異的年輕人加入機場團隊，天才少年程日飛到珠海主理首個「經珠港飛」跨境旅行團、千金葉舒恩投身客服與停機坪運作、前偶像車成軒轉戰機場保安尋回自我價值...機長郭啟光一次著陸決策引發爭議,暫別飛行，轉往航空學院擔任導師；新晉副機師方可兒在停機坪運作員關宇安守護下展開飛行；空服員張穎調職中轉大樓地勤，挑戰新崗位...

《飛常日誌 II》

《飛常日誌 II》

《飛常日誌 II》

《警是個大佬》

主演：林盛斌、羅子溢、王敏奕、容天佑、傅嘉莉、賴慰玲、張馳豪、鄧智堅、陳若思、徐榮

故事大綱：黑幫龍頭高天遭伏擊重傷昏迷，靈魂意外附身交通警家佑。為查出內鬼及被暗殺真相，高天設局令家佑遭革職並成為臥底潛入社團。兩人雖黑白對立,但為查出真相及保護高天女兒方廷，迫於無奈聯手合作。家佑火速上位，並與方廷日久生情，令高天頭痛不已。高天本望兒子方杰接班，豈料方杰竟圖謀弒父並嫁禍家佑。為守護父親及挽回弟弟,方廷被迫入局。

方廷憑鐵腕手段穩住社團，行事也越發狠辣,當知悉母親死亡真相後，眼看方杰認賊作父，方廷被仇恨蒙蔽，對方杰下達追殺令。暗殺真相浮面,高天深感懊悔。為阻止真兇作惡並將女兒從黑暗拉回光明，高天聯同家佑，拼盡靈魂最後能量，誓要阻止悲劇發生及完成對方廷的救贖。

《驅魔速遞》

主演：周嘉洛、陳曉華、吳偉豪、戴祖儀、丁子朗、樊亦敏、郭柏妍、倪嘉雯

故事大綱：魔，源自人心;願望，必須付出代價。AI 時代下，電腦工程師張喆(周嘉洛飾)被科技取代，走投無路誤入神秘速遞公司，表面送貨，實則驅魔。冷艷驅魔人霍冰冰(陳曉華飾)看中張喆通靈體質，將其培養為「驅魔雷達」，迫使他開啟陰陽眼，與驅魔員陳四海(吳偉豪飾)和胡小美(戴祖儀飾)合組驅魔速遞團。張喆在一次又一次驅魔任務中直面人性陰暗，而他與冰冰的愛情,亦逐漸成為魔詭覬覦的破口。當愛與信念被逼上絕境,他們是否承受得起實現願望的代價?

《枱底人生》

故事大綱：高偉豪離鄉別井闖蕩新芭賭博業，卻屢遭幫派欺壓，幸遇上小混混林家安，共同對抗惡勢力。偉豪發現家安不但是失散多年的親兄弟，還是一名警方臥底！偉豪在賭場往上爬，招同門黑仔和嫉妒栽贓藏毒，殃及家安入獄，偉豪則逃亡被賣至三不管肯呷。在當地土豪千金甘寶霖輔助下，偉豪逆轉勝，開創網上賭博王國。回到新芭後，偉豪得知昔日摯愛方敏遭黑仔和殺害，聯同出獄後的家安合作報仇。此後偉豪接管賭場街爭奪新芭賭牌，卻遭權貴翁少資本打壓；同時家安成為國際刑警臥底，要剿滅偉豪犯罪集團。

兄弟反目、夫妻決裂、手足背叛、敵人追殺,偉豪想擺脫原生家庭的賭博陰霾，卻驚覺一生都在「賭命」。

《枱底人生》

《枱底人生》

《玫瑰戰爭》

主演：楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、張頴康、陳楨怡、林景程、潘志文、李成昌、陳星妤、黃庭鋒

故事大綱：影后關子盈「自殺」，摯友夏無雙在七年後得其日記,始知「好姐妹」黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安的背叛，遂以一封令四女心虛的信，拉開追查死亡真相的序幕。無雙博取老闆陳雲生信任，聯合子盈的秘密情人李德龍，以和四女合拍電影《玫瑰》為契機，借複刻連串當年子盈遭遇的「意外」挑動四女互撕。

隨著局面發酵，子盈當年招致殺身之禍真相逐漸浮現，在權力漩渦與欲望博弈下，牽出眾人或因妒成恨、或因利忘情，皆曾對其施以傷害、助推死亡。無雙借力打力推動局面走向內鬥反噬,誓要找出真兇、懲戒所有與子盈之死相關的人。

《模範律師團》

《模範律師團》

《模範律師團》

《模範律師團》

《模範律師團》

《模仿人生》

領銜主演: 袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗、關禮傑

特別演出: 陳自瑤 主演:姬天語、陳楨怡、栢天男

故事大綱:魏嘉欣親眼目睹父母墜樓，又遭鉅創集團倫澤琛誘騙輪姦，其後澤琛找來地下解決師「夫人」收拾嘉欣，幸被商業間諜組織 EOV 首領溫敏所救。澤琛後母羅依凡正是當年見利忘義、將溫敏拋入大海滅口的「摯友」。溫敏在 EOV 救贖下重塑身份，並看中嘉欣燃起的恨意，決定引導這枚棋子展開終極清算。嘉欣被溫敏改造成設計師許玥，接近澤琛進行報復。

臥底警員魏志笙苦尋嘉欣下落，對許玥的身份產生懷疑。許玥察覺遭溫敏利用來對付依凡並抗衡「夫人」，為此兩人反目；溫敏亦因組織成員犧牲而幡然醒悟。一場酣暢對決就此展開，「夫人」與溫敏的真實身份，以及終極仇人的陰謀逐步浮現。

袁詠儀同江美儀大鬥演技。

袁詠儀同江美儀大鬥演技。

《璀璨之城》

主演:張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、陳瀅、江美儀、陳曉華、陳煒、蔣祖曼、孔德賢、鄭子誠、黃子恆、蔣家旻、周志康、倪嘉雯、蔡一智

故事大綱:尚利鋒酒店集團的聯席行政總栽，官孝賢(張智霖飾)和官孝君(吳卓羲飾)兩兄弟，是集團裡兩大最高勢力。孝賢一直視孝君為眼中釘，明爭暗鬥，不斷攻城掠地。為了瓦解孝君和他夫人王雪瑩(張曦雯飾)的強大團夥，孝賢宣佈與香港檢控官洪海允(高海寧飾)成婚。

海允與雪瑩本是閨密，出身於十月初五街，雪瑩為了嫁入豪門，奪去海允情人孝君。孝賢利用海允心中仇恨，化成攻擊孝君夫婦的利器，強強聯手，成為最可怕的結合。加上父親官志琛(姜大衞飾)的管治，這個家成為一個扭曲的賽場—野心是美德、鬥爭被獎賞、貪婪被鼓勵、仇恨是善良。