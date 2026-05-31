COURT!｜神秘女子陳欣妍零對白超搶鏡　親回身份：有啲鏡頭影到我

ViuTV劇集《COURT!》播至第10集《程序公義》，因寫實處理手法，劇集於網上有不少觀眾討論。第10集講到黃德斌（飾 林家齊）因服用含消毒藥水的酒而死亡，谷祖琳（飾 楊依婷）亦因同樣情況被送入院。後發現黃德斌和谷祖琳為外遇關係，而被救回的谷祖琳則被控告謀殺罪。



第10集講到黃德斌（飾 林家齊）因服用含消毒藥水的酒而死亡，谷祖琳（飾 楊依婷）亦因同樣情況被送入院。（截圖/ViuTV《COURT!》）

黃德斌和谷祖琳為外遇關係，而被救回的谷祖琳則被控告謀殺罪。（截圖/ViuTV《COURT!》）

雙出軌釀成毒酒命案 被告谷祖琳險死留院

劇情講述，當晚谷祖琳給黃德斌服食有安眠藥的粥後，再將混有消毒藥水的酒給他喝下，繼而自己也喝下混有消毒藥水，後來谷祖琳打999被救回一命。

臨近劇數結尾時，除了谷祖琳前夫蔡子健（飾 周文漢）和黃德斌妻子邵美君（飾 林梁惠美）外，法庭的旁聽席上還出現了陳欣妍（飾 翁倩妮）。劇情沒有介紹她的身份，也沒有過多描述，只是淡然地從鏡頭中「介紹」了她的存在。

背景呢個人係邊個？（（截圖/ViuTV《COURT!》）

陳欣妍身份好神秘！（（截圖/ViuTV《COURT!》）

神秘女子現身旁聽席 零對白憑眼神震懾網民

出現了短短幾個鏡頭，不足幾分鐘的戲份，卻引來觀眾和網民討論，大讚她的沒有對白的情況下，只用表情和眼神「說」出身份、內心獨白和感情。有網民更猜測她的身份對案件起到關鍵作用，可能就是被告谷祖琳的前女朋友。

網民狂估陳欣妍（飾 翁倩妮）身份係谷祖琳（飾 楊依婷）的前女朋友。（（截圖/ViuTV《COURT!》）

陳欣妍親自回應！大讚導演手法 預告下周揭曉真身

陳欣妍（Shirley）接受《香港01》訪問，對於角色真正身份三緘其口，直言下星期才會揭曉。「大家暫時睇到嘅，亦都係導演嘅設計，就係我未有對白，不過啱啱播出嗰集就有啲鏡頭會影到我。谷祖琳飾演嘅楊依婷（被告）喺審訊期間有幾個鏡頭特登會望咗我幾次。我好鍾意導演呢個敘事手法，令呢單案更有懸念。」

陳欣妍眼神、表情勁有戲。（（截圖/ViuTV《COURT!》）

為什麼沒有對白？她表示是導演的設計。「暫時未有對白，但下星期可能就有呢，要留意! 冇對白，變咗淨係用眼神表情同埋肢體去表達。我記得我之後應該仲有一個鏡頭拍咗好多次，除咗要配合機位之外，我成個行路嘅姿態同眼神都做咗好多次，因為個角色坐咗喺度好耐，觀眾一定會開始好奇呢個係咩人，而佢終於有一個鏡頭係企起身行加上一個回望，我記得監製Elaine同靚仔導演Terry同我講，呢個shot要表達到呢個係一個點樣嘅女人。所以都take咗幾次，好多謝監製Elaine畀呢個機會我，我有學到嘢！！！今次可以有份參與《COURT!》好開心，因為呢套劇真係好高質！希望嚟緊會有更多機會拍劇拍戲。」