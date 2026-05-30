東張西望｜李生續約上網30月驚變73年？　幽默回應：我曾孫先用到

電訊合約續期與否一直是港人生活重要一環，大多數人每一兩年就要煩惱一次。《東張西望》今日（5月30日）一集播出，李先生報料指自己答應為寬頻續約，但收到電郵通知時大嘢一驚，竟然要「續約」到2099年12月？



李先生表示只答應續期30個月，透露在該電訊服務商有兩份合約，一份是流動電話，另一份則是上網服務。星期一收到有關方面電話，指上網服務快將到期，所以詢問是否需要續約。李生心想，覺得「冇所謂，橫掂用開」便答應續約。

李生擔心，因為合約寫到2099年，如日後取消就會被追討取消合約的賠償。（《東張西望》截圖）

申請書上中間位置寫上99個月，但年份卻寫著2099年，令人摸不著頭腦。（《東張西望》截圖）

最後變咗99個月，合約上仲寫埋到2099年。（《東張西望》截圖）

30個月驚變73年？！

不過，後來他打開電郵後查看，發現合約竟然出現嚴重錯誤，申請書中間位置寫上99個月，但年份卻寫著2099年12月31日；即續約期不是原本答應的30個月，而是73年！李生更說：「即係話，爭一日就到下世紀。99個月都OK啦，8年幾，我相信都有命嘅，但係到下世紀？我希望可以啦，但係應該都唔得㗎啦。可能我個孫，或者我個塞（曾孫），要去到我個塞先用到。」及後，經李生多番投訴後，有關方面才取消了是次合約。

電訊商解釋非客戶實際需要履行

《東張西望》向有關電訊商查詢，有關方面指是為了優惠不被錯誤取消，系統才會設置一個較長年期，而非客戶實際需要履行的。

李生幽默回應：「我個塞先用到（用得晒）。」（《東張西望》截圖）

最後合約都係取消咗。（《東張西望》截圖）