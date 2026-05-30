東張西望｜李生續約上網30月驚變73年？ 幽默回應：我曾孫先用到
撰文：林迅景
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電訊合約續期與否一直是港人生活重要一環，大多數人每一兩年就要煩惱一次。《東張西望》今日（5月30日）一集播出，李先生報料指自己答應為寬頻續約，但收到電郵通知時大嘢一驚，竟然要「續約」到2099年12月？
李先生表示只答應續期30個月，透露在該電訊服務商有兩份合約，一份是流動電話，另一份則是上網服務。星期一收到有關方面電話，指上網服務快將到期，所以詢問是否需要續約。李生心想，覺得「冇所謂，橫掂用開」便答應續約。
30個月驚變73年？！
不過，後來他打開電郵後查看，發現合約竟然出現嚴重錯誤，申請書中間位置寫上99個月，但年份卻寫著2099年12月31日；即續約期不是原本答應的30個月，而是73年！李生更說：「即係話，爭一日就到下世紀。99個月都OK啦，8年幾，我相信都有命嘅，但係到下世紀？我希望可以啦，但係應該都唔得㗎啦。可能我個孫，或者我個塞（曾孫），要去到我個塞先用到。」及後，經李生多番投訴後，有關方面才取消了是次合約。
電訊商解釋非客戶實際需要履行
《東張西望》向有關電訊商查詢，有關方面指是為了優惠不被錯誤取消，系統才會設置一個較長年期，而非客戶實際需要履行的。