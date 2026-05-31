ZPOT即場為成員唱生日歌慶生　周德誠收粉絲送蛋糕感動到喊

人氣男團ZPOT出道短短數月已經備受觸目，昨日（30日）7位成員齊齊現身銅鑼灣一商場，重踏他們出道的同一個舞台，現場更吸引大批粉絲舉牌力撐。活動過後7子接受傳媒訪問時，更即場為當日25歲生日的「壽星仔」周德誠（牛牛）唱生日歌慶生，牛牛更開心到自轉鞠躬多謝。7子除了為牛牛慶生外，更自爆即將推出首個團綜節目，亦表示「上天下海」什麼都有。

ZPOT即場為當日25歲生日的「壽星仔」周德誠（牛牛）唱生日歌慶生。(胡凱欣 攝)

街頭高歌賀牛牛生日

訪問當日適逢成員牛牛生日，牛牛表示：「生日有騷係好開心嘅事，可以喺活動入面同fans一齊渡過應該係我人生入面最特別嘅一個生日。」壽星仔牛牛亦笑得十分燦爛，場面溫馨惹笑。對於重回出道的舞台，牛牛覺得：「返返去起點重新嚟過嘅感覺，一個歷練囉叫做，好似多咗個技能咁再返嚟表演。」今次他指準備充足，能讓支持他們粉絲看到更多。被問到其他兄弟有沒有表示時，張肇維醒目地說：「我哋不如唱首生日歌啊？」7個大男孩手舞足蹈，雖然場面充滿了他們一貫的「失控」與歡樂，但絕對感受到滿滿的團魂。

壽星仔牛牛亦笑得十分燦爛，場面溫馨惹笑。(胡凱欣 攝)

預告七月推首個專屬團綜

除了慶祝生日外，ZPOT亦為粉絲帶來另一個激動人心的好消息。他們在訪問中搶先爆料，已經拍好首個團綜節目。黎子琛興奮地透露：「好快好快，我哋喺7月頭我哋就會公布我哋嘅團綜啦！好快就會見到大家，大家記去睇。」

ZPOT預告七月推首個專屬團綜。(胡凱欣 攝)

ZPOT團綜愈爆愈多

被問到節目內容會有甚麼驚喜時，他們立刻興奮地大賣關子，七嘴八舌地爆料：「上山下海呀！飛來飛去！」成員們更拍海陸空都玩齊，關曉隆搞笑地預告他們在節目裡會有一個比賽，着大家拭目以待：「我哋好勤力練習㗎，係一個唔熟悉嘅技能嚟。」ZPOT這七位充滿活力的大男孩，平時互動已經充滿火花，相信在即將推出的團綜裡，必定會展現更多私底下最真實、最搞笑的一面。因為在訪問中他們已經愈爆愈多，被問到比賽是對內還是對外時，張肇維笑指：「呢個係一個公開嘅運動比賽嚟！」他表示會與不同組別人士一同比賽，但對於勝負，他覺得「希望有排名」。

ZPOT團綜愈爆愈多。(胡凱欣 攝)

牛牛同粉絲合照。(胡凱欣 攝)

牛牛同粉絲合照。(胡凱欣 攝)

粉絲為牛牛送上生日蛋糕，令到佢喊啊。(胡凱欣 攝)

粉絲為牛牛送上生日蛋糕，令到佢喊啊。(胡凱欣 攝)

粉絲為牛牛送上生日蛋糕，令到佢喊啊。(胡凱欣 攝)

粉絲為牛牛送上生日蛋糕，令到佢喊啊。(胡凱欣 攝)

粉絲為牛牛送上的生日蛋糕。(胡凱欣 攝)

牛牛喊到要隊員幫佢抹眼淚。(胡凱欣 攝)

ZPOT。(胡凱欣 攝)

男團ZPOT。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員ALVIN。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員IANHANNZ。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員DAVE。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員BOSCO同師姐DAY唱呢首歌好sweet啊。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員BOSCO。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員張肇維。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員牛牛。(胡凱欣 攝)

ZPOT成員牛牛。(胡凱欣 攝)