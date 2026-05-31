ZPOT即場為成員唱生日歌慶生 周德誠收粉絲送蛋糕感動到喊
人氣男團ZPOT出道短短數月已經備受觸目，昨日（30日）7位成員齊齊現身銅鑼灣一商場，重踏他們出道的同一個舞台，現場更吸引大批粉絲舉牌力撐。活動過後7子接受傳媒訪問時，更即場為當日25歲生日的「壽星仔」周德誠（牛牛）唱生日歌慶生，牛牛更開心到自轉鞠躬多謝。7子除了為牛牛慶生外，更自爆即將推出首個團綜節目，亦表示「上天下海」什麼都有。
街頭高歌賀牛牛生日
訪問當日適逢成員牛牛生日，牛牛表示：「生日有騷係好開心嘅事，可以喺活動入面同fans一齊渡過應該係我人生入面最特別嘅一個生日。」壽星仔牛牛亦笑得十分燦爛，場面溫馨惹笑。對於重回出道的舞台，牛牛覺得：「返返去起點重新嚟過嘅感覺，一個歷練囉叫做，好似多咗個技能咁再返嚟表演。」今次他指準備充足，能讓支持他們粉絲看到更多。被問到其他兄弟有沒有表示時，張肇維醒目地說：「我哋不如唱首生日歌啊？」7個大男孩手舞足蹈，雖然場面充滿了他們一貫的「失控」與歡樂，但絕對感受到滿滿的團魂。
預告七月推首個專屬團綜
除了慶祝生日外，ZPOT亦為粉絲帶來另一個激動人心的好消息。他們在訪問中搶先爆料，已經拍好首個團綜節目。黎子琛興奮地透露：「好快好快，我哋喺7月頭我哋就會公布我哋嘅團綜啦！好快就會見到大家，大家記去睇。」
ZPOT團綜愈爆愈多
被問到節目內容會有甚麼驚喜時，他們立刻興奮地大賣關子，七嘴八舌地爆料：「上山下海呀！飛來飛去！」成員們更拍海陸空都玩齊，關曉隆搞笑地預告他們在節目裡會有一個比賽，着大家拭目以待：「我哋好勤力練習㗎，係一個唔熟悉嘅技能嚟。」ZPOT這七位充滿活力的大男孩，平時互動已經充滿火花，相信在即將推出的團綜裡，必定會展現更多私底下最真實、最搞笑的一面。因為在訪問中他們已經愈爆愈多，被問到比賽是對內還是對外時，張肇維笑指：「呢個係一個公開嘅運動比賽嚟！」他表示會與不同組別人士一同比賽，但對於勝負，他覺得「希望有排名」。