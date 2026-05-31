內地39歲網紅被蟲咬未及就醫　罹患恙蟲病喉嚨潰爛無法進食終不治

內地網紅哈尼小微因感染恙蟲病於5月27日凌晨宣告不治，終年39歲。哈尼小微家屬證實，她遭恙蟲叮咬後未及時就醫，導致病情惡化，離世前好幾天吃不下飯，醫生說已經治不好了，最終在入院數日後病逝，當日下午隨即被安葬。哈尼小微的社交帳號至今累積超過3萬名粉絲，她的內容涵蓋哈尼族文化介紹、個人心情抒發，以及異鄉打工的艱辛經歷。根據《都市時報》報道，哈尼小微出生於1987年，是哈尼族人，因此以「哈尼小微」作為藝名從事網絡直播。她在雲南長大期間曾赴東南亞金三角地區工作。

哈尼小微突然離世的消息震驚不少粉絲。（微博影片截圖）

隱瞞病情錯過黃金治療期

哈尼小微的多位好友與胞弟表示，她平時熱衷於網絡直播活動，但近期已有一段時間未開播。好友原本以為她只是日常休息，未料她身體不適卻隱瞞病情。其弟對記者表示：「她身體不舒服已經有段時間了，在外地有親戚陪著她，後來我給她打電話要她回來，回來看到她時臉色就已經很不好了。」哈尼小微直到身體狀況惡化，才從東南亞返回雲南就醫。哈尼小微的家屬指出，醫生診斷她罹患恙蟲病，但因錯過黃金治療期，醫療人員表示，她因喉嚨感染嚴重，離世前數日已無法進食，入院數日後即宣告不治。

哈尼小微擁有3萬多粉絲。(微博圖片)