陳司翰自爆疫情期間已低調結婚　曾戀莊思明被拍到疑似對女方動粗

久未露面的陳司翰（Victor）在2001年以天后陳慧琳（Kelly）弟弟之名出道，雖然獲得不少工作機會，，可惜歌唱路始終未見起色，推出兩張專輯後便淡出香港，其後曾轉往台灣及內地發展，最終仍黯然退場，多年來絕跡本地娛樂圈。神隱多年的陳司翰日前現身劉威煌、梁浩賢和甘永傑主持的YouTube節目《浪談老事 Long Time No See》，明言做陳慧琳細佬壓力大，有如無間地獄後，再自爆已經低調結婚。

神隱多年的陳司翰日前現身劉威煌、梁浩賢和甘永傑主持的YouTube節目《浪談老事 Long Time No See》。(《浪談老事no time no see》截圖)

陳司翰發福不少。(《浪談老事no time no see》截圖)

陳司翰自爆在疫情期間已經低調結婚

陳司翰在訪問中，罕有談及感情狀況，他透露：「非常之平淡、平穩。我有個太太啦，喺度就畀個credit佢啦，都照顧咗我咁耐啦，互相照顧啦。我哋喺Covid嘅時候就拉埋，但係因為Covid，就喺公園搞咗個禮，好細嘅，大家簽咗就算，其實好簡單，近乎冇只係着咗套禮服，咁我慳返筆。」不過未有透露太太身份。

陳司翰自爆在疫情期間已經低調結婚。(《浪談老事no time no see》截圖)

曾戀莊思明被拍到疑似對女方動粗

陳司翰當年戀情比事業精彩，更不時被拍得夜蒲。2011年他與大馬拿督千金、前港姐莊思明拍拖，拍拖5年期間兩人「三離三合」，屢傳陳司翰出軌，多次被拍到出入夜店、瞞女方與其他女性約會。2014年他被媒體拍到在街頭疑對莊思明動粗，事後莊思明更在微博上載大腿瘀青照哭訴被打，引發家暴傳聞，但兩人後來都否認了。陳慧琳回應有關事件時表示作為家姐當然不想相信，又大讚莊思明靚女高挑有修養，可惜陳司翰與莊思明最終都是分手收場。

2011年陳司翰與大馬拿督千金、前港姐莊思明拍拖，拍拖5年期間兩人「三離三合」，屢傳陳司翰出軌，多次被拍到出入夜店、瞞女方與其他女性約會。（IG/@lisa_chng）

2014年陳司翰被媒體拍到在街頭疑對莊思明動粗，事後莊思明更在微博上載大腿瘀青照哭訴被打，引發家暴傳聞。（IG/@lisa_chng）

陳司翰談娛樂圈痛苦經歷

陳司翰淡出香港後曾先後到台灣及內地發展，他直言：「我喺內地拍咗10幾年，有一天我發覺喺劇組裡面，原來我係最老嗰個，變咗我覺得影響咗下一代，佢哋覺得我經驗老到，試過導演問返我同攝影師點樣拍，好似一個人做5、6個人嘅嘢，所以我覺得自己冇做導演嘅魄力。」他還指片酬只是普通：「我覺得我係傾咗一個比較低嘅價錢，跟住介紹我嘅人就打畀我，話個製片係佢引薦我，叫我識做，我都已經撳咗，佢哋已經袋咗咗，我仲要孝敬佢，如果我唔孝敬佢，真係要長住恐怖旅館，所以咪要再咁做。」

陳司翰談娛樂圈痛苦經歷。(《浪談老事no time no see》截圖)

陳司翰現時生活規律

對於當年在娛樂圈的痛苦經歷，陳司翰被問到假如有機會重新選擇，他希望能從來一次：「做嗰陣係痛苦，但係做完出嚟大家拎出嚟講係一齊笑，係一個回憶。」現時陳司翰興趣轉向了文學，甚至開始錄製有聲書：「我而家生活好規律，本來我都想讀多啲書，但係因為喉嚨問題，唔可以讀太耐。」