吳日言移英爆囡囡返學被孤立唔開心　開餐廳遇惡客匿廚房：講粗口

現年42歲的吳日言（Yan）2016年與圈外老公Barry結婚，二人婚後密密造人，七年抱三。為了下一代的教育，她與丈夫舉家移居英國已經一年半，原以為離開香港可以享受輕鬆的英倫生活，但現實卻是充滿挑戰。近日Yan回港並作客鍾慧冰的YouTube節目，毫無保留地大吐苦水。她坦言至今仍未適應當地生活，不但大女在學校面對社交困難而爆喊，自己開餐廳更要親自「洗大餅」兼受客人氣；加上生活瑣碎事與老公摩擦不斷，兩人更一度鬧大交陷婚姻危機！

吳日言移英近兩年仍未適應。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳日言向冰姐大吐苦水。（YouTube@冰姐的花樣人生）

大家印象中的吳日言，都是冬菇頭髮型。（影片截圖）

囡囡做插班生識唔到同學仔

Yan透露一年半前決心移民的最主要原因，全因為大女升小一的派位結果強差人意：「排嘅志願係去到第七，真係好失望，所以最後下定決心陪小朋友去第二度升學。」本以為去到英國讀書可以開心無壓力，就讀小一的囡囡雖然沒有功課，但放學回家卻向媽媽訴苦「唔鍾意返學」。原來作為插班生，囡囡在學校識不到朋友：「小息嘅時候自己一個人玩，佢有嘗試問人哋可唔可以一齊玩，但人哋話唔同佢玩。佢好唔捨得香港，話點解以前好多人陪，呢度搵唔到朋友。」Yan與老公唯有去結識其他家庭，靠家長聯誼來幫女兒搭路，幫愛女融入英國生活圈子。

吳日言為子女有更佳教育，舉家移居英國。（IG：@Yan512）

展開新生活。（IG：@Yan512）

大女唔適應，嚷著要返港見朋友，因為喺英國冇同學同佢玩，好陰公豬。（IG：@Yan512）

落手落腳狂洗大餅 遇惡客狂踩匿廚房爆粗

除了應付女兒的學業，Yan在英國還要兼顧生意，大約七個月前她在當地開了一間東南亞菜餐廳，直言辛苦程度超乎想像：「真係冇諗過咁辛苦，我喺餐廳裏面要『洗大餅』（用洗碗機洗碗），全餐廳無論廚師定樓面都要洗。」

放下藝人光環做飲食業，自然要面對食客最直接的批評。Yan坦言自問EQ未夠高，面對客人的難聽說話與攻擊時，難免會感到沮喪和委屈：「我咪即刻入廚房，斟一杯水然然後講粗口囉！跟住飲杯冰水冷靜下囉，有時會好嬲，諗吓為乜呢？」此外，她亦極度不習慣英國超慢的生活節奏，慨嘆在香港裝個上網只需幾秒鐘打個電話，但在英國由零系統到安裝成功，足足等了兩個月，效率有天淵之別，感慨說：「朋友話你喺英國只能夠做一件事，係真嘅。」

吳日言開餐館亦遇過惡客，唯有匿入廚房飲杯水冷靜兼爆粗。（YouTube@冰姐的花樣人生）

喺英國開餐廳。（IG：@Yan512）

吳日言開餐館亦遇過惡客，唯有匿入廚房飲杯水冷靜兼爆粗。（IG：@Yan512）

難頂惡劣天氣兼語言障礙

移英年半，Yan坦白承認自己「暫時都未係好適應」。除了因為曾中過COVID，難以適應當地寒冷天氣導致呼吸不順外，語言溝通亦是一大障礙：「佢哋講一大堆英文，真係聽到一兩成，完全聽唔明，真係斷估笑吓扮傻，好想融入社群，但確實係難。」

港英生活節奏大不同，吳日言話喺英國每日只能做一件事。（YouTube@冰姐的花樣人生）

Yan坦白承認自己「暫時都未係好適應」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

多咗時間陪小朋友。（IG：@Yan512）

與老公困獸鬥鬧大交

面對生活環境劇變、開舖壓力以及全天候湊女，這場移民考驗亦對她的婚姻造成極大衝擊。Yan坦言在異地生活，兩夫妻日對夜對，少不免會見到「真章」。作為打理頭家的一方，她曾埋怨丈夫不幫忙分擔家務及照顧小朋友，各種不滿積壓下，終於大爆發：「我同老公鬧過一場大交，真係要三口六面傾吓大家要點樣冷靜處理，點樣去面對將來嘅生活，真係呢度生活㗎喇喎，唔係大家冷戰就得，大家成年人嚟㗎嘛，咁先能夠解決到件事。」最後經過冷靜溝通，才成功化解這場婚姻危機，繼續攜手面對未來的英國生活。

吳日言與老公移英後遇上不少困難。（IG：@Yan512）

吳日言早前突然曬出黑白照，文中更大談交代身後事，嚇窒大批網民。（IG：@Yan512）

吳日言生完之後一樣索。（IG：@Yan512）

吳日言不時返港，經常有機會曝光。（IG：@yan512）