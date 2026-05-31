李泳豪召集《愛回家》演員宣傳YT頻道　林淑敏助拍片鍾志光扮鐘仔

現年46歲的李泳豪（豪仔）最近再度捲入家事風波，自母親施明離世後，與孖生哥哥李泳漢爭拗沒完沒了，不斷傳出爭產，早前父親李家鼎（鼎爺）的電話錄音流出，更意外揭露其前女友正是藝人馬貫東的媽媽，事後豪仔需代父發聲明並報警處理。雖然受家事困擾，但豪仔並未有停下腳步，反而積極專注事業，落力經營個人YouTube頻道「豪仔 ON AIR」，更獲《愛．回家之開心速遞》一班同劇演員鼎力相助，大晒極佳人緣！

豪仔預告將重新營運YouTube頻道，會與鼎爺父子檔出鏡，但需等對方「靚仔啲先」。（IG@drift_greg）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，精神不俗。（IG截圖）

李泳豪日前再曬出鼎爺的最新照片，相中所見，鼎爺在車內扣上安全帶，並大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。（IG截圖）

鍾Sir搞笑肉緊扮「鐘仔」

豪仔今日（31日）在頻道推出最新影片，以「我開YouTube Channel，睇吓我啲同事講乜😝」為題。一班《愛．回家》台柱傾巢而出幫手宣傳，包括「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「熊若水」呂慧儀、「舅父」歐瑞偉、「白天娥」樊亦敏、「Terry」李偉健、「佘秀琴」蘇恩磁及「龍舟」何晉樂等，星光熠熠。

李泳豪專心搞YouTube懶理是非。（YouTube@豪仔 ON AIR）

鍾志光扮「鐘仔」。（YouTube@豪仔 ON AIR）

《愛．回家》群星力撐

眾人在鏡頭前落力呼籲網民「撳鐘仔」訂閱，當中「初戀Cafe老闆」鍾志光（鍾Sir）最交戲，親自化身成一個「鐘」任由豪仔「狂撳」，場面搞笑！對於豪仔頻道的內容，大家紛紛出謀獻策，「長腳蟹」呂慧儀表示最愛聽他介紹偏遠的電影拍攝場地，她說：「最鍾意睇你拍介紹電影場地，去山旮旯地方，豪仔以前成日同我分享，叫我帶蟹籽（兒子）一齊去，我覺好多人鍾意聽。」樊亦敏則提議他拍煮餸教學氹男朋友；而「大小姐」林淑敏更主動𢱑撈，揚言：「我可唔可以上嚟做訪問？我恨咗好耐！」還有豪仔強項的駕駛飄移技術，以及邀許家傑一起做運動，內容十分多元化。

呂慧儀建議介紹山旮旯拍攝場地。（YouTube@豪仔 ON AIR）

「大小姐」林淑敏好肉緊。（YouTube@豪仔 ON AIR）

「三太」樊奕敏。（YouTube@豪仔 ON AIR）

「Terry」李偉健同「舅父」歐瑞偉真係最佳拍檔。（YouTube@豪仔 ON AIR）

大小姐做攝影師笑言要收費

這條宣傳片不但陣容強大，背後更充滿人情味！原來大伙兒在酒樓聚餐時順便拍攝，為了撐豪仔，一班演員更自動請纓化身幕後工作人員，全程「自己人」親自操刀。

從幕後花絮可見，許家傑與林淑敏輪流揸相機拍攝，林淑敏更極度認真地四處尋找「靚光位」，被人讚拍得有水準時，她即發揮大小姐本色笑稱：「咁唔得，我要收錢先得！」之後，眾人轉戰街頭繼續取景，許家傑充當導演負責指揮走位，林淑敏則負責補拍零碎鏡頭，大家默契十足，期間吸引不少經過的途人注目。豪仔有這班《愛．回家》的家人在背後全力撐腰，相信其YouTube頻道一定搞得有聲有色。

原來係大家輪流手機拍攝。（YouTube@豪仔 ON AIR）

大小姐親自操刀。（YouTube@豪仔 ON AIR）

搵埋靚光位，好專業。（YouTube@豪仔 ON AIR）

出街拍外景。（YouTube@豪仔 ON AIR）

大小姐又出動。（YouTube@豪仔 ON AIR）