袁文傑撐阿仙奴「後衛腳都可以入12碼」　射失後瞬間變臉笑翻網民

藝人袁文傑除了拍劇外，也是圈中的足球狂熱分子，眾所周知他是英超球隊阿仙奴的「死忠粉絲」，對愛隊的支持風雨不改。早前他更親赴英國，感受及見證愛隊相隔22年再奪英超冠軍。可惜，在今日（31日）香港時間凌晨舉行的歐聯決賽中，阿仙奴12碼大戰輸給了衛冕冠軍巴黎聖日耳門（PSG），未能再下一城成為「雙冠王」。而袁文傑當然亦有留守電視機前與球迷齊齊觀看直播，詎料他看到阿仙奴中堅加比爾（Gabriel）射失當刻的真實反應，竟然成為了網民熱話！

袁文傑是圈中出名的阿仙奴球迷。（IG圖片）

袁文傑早前親赴英國，感受及見證愛隊相隔22年再奪英超冠軍，還有機會與當家球星Saka合照。（IG圖片）

袁文傑信心滿滿 加比爾射失後「笑容瞬間消失」

在今晨的歐聯決賽中，阿仙奴和巴黎聖日耳門於法定時間及加時賽中，激戰120分鐘後依然踢成1比1平手，最終以最殘酷的互射12碼決定冠軍。雙方戰至最後一輪，阿仙奴派出中堅加比爾（Gabriel）主射關鍵一球。可惜加比爾承受沉重壓力下射失，一腳將阿仙奴的歐聯冠軍狠狠射走。

袁文傑此旅非常盡興。（IG圖片）

全程緊貼直播的袁文傑，在鏡頭前與一眾球迷同步直擊這個關鍵時刻，不過他看到加比爾射失後的一秒變面，竟被網民cap圖了。今日有網民在社交平台Threads分享該片段，並寫道：「我真係忍唔到笑，救命」。從片段中可見，袁文傑身穿愛隊阿仙奴的球衣，背景掛著沙卡（Saka）等球星的戰衣。在射最後一輪12碼前，他仍然顯得信心滿滿，更充滿激情地對著鏡頭高喊：「後衛腳，都可以入12碼嘅！」 然而，當看見加比爾射失後，袁文傑的表情上演「一秒變臉」，原本燦爛的笑容瞬間完全凝固並消失，取而代之的是無奈與絕望。他一臉木然地對著鏡頭，向網民吐出一句：「byebye」。

袁文傑與球迷一齊看歐聯決賽。（youtube@傑出阿仙奴）

袁文傑信心滿滿開頭信心滿滿，直言「後衛腳，都可以入12碼嘅！」（youtube@傑出阿仙奴）

獲網民大讚有風度

不少網民被袁文傑這幕極具戲劇性的「變面」過程逗笑，紛紛留言笑指：「可以respect 文傑，但加比爾一定要笑」、「笑容冇消失到只係轉移咗去我度」、「Bye bye 嗰下真係好有喜感」；不過，在愛隊痛失冠軍的激動時刻，袁文傑依然能保持克制，沒有在鏡頭前情緒失控，亦贏得不少網民讚賞，大讚他：「佢都幾冷靜」、「欣賞佢0粗口」，絕對是高質球迷的表現。

當加比爾射失一刻，袁文傑瞬間「變臉」。（youtube@傑出阿仙奴）