香港探秘地圖｜潘靜文瞓棺材都唔驚　自爆屋企人做殯儀行業見慣

藝人潘靜文（Sherman）今日（31日）為劇集《香港探秘地圖》於尖沙咀做快閃宣傳活動，吸引到不少粉絲到現場支持，她一改以往青春活潑的形象，穿上「小鳳仙裝」現身。穿上「小鳳仙裝」後，她連說句話都比之前安靜了不少，而向來膽大的她，今次在單元劇中飾演一名粵劇花旦，除了要化上濃濃的「大戲妝」，更要挑戰連串破格演出。

潘靜文一改以往青春活潑的形象，穿上「小鳳仙裝」現身。(陳順禎 攝)

潘靜文覺得最大挑戰係化大戲妝

潘靜文接受《香港01》訪問時自爆今次拍劇絕對是挑戰人體極限：「其實着旗袍反而就冇乜好大挑戰，我覺得最大挑戰係化大戲妝，然後我又要瞓棺材、碌樓梯、化爛面妝，總之好似好多新嘗試都喺呢一套劇裡面發生。」她笑言雖然拍攝過程令她十分緊張，但也感到相當興奮。至於女生着旗袍，少不免大家都會把「婀娜多姿」聯想在一起，而潘靜文則表示拍攝當時是自己最瘦時期，所以沒有刻意去減磅：「其實導演影得我好靚。」

潘靜文覺得最大挑戰係化大戲妝。(陳順禎 攝)

全紅旗袍、手執紅色紙油紙傘到骨灰龕場拍攝

既然是靈異題材，難免要到氣氛陰森的地方取景，潘靜文憶述其中一幕要在深夜時分前往骨灰龕場拍攝，當時她身穿全紅旗袍、手執紅色紙油紙傘，場面極度心寒。她指在古裝街拍攝時最害怕的是沒有燈的時候，因為真的很黑，伸手不見五指。而令潘靜文不怕「朋友仔」的另外一個原因，其實是「實現到我細個好想拍鬼片」，之後她還表示因為家人是從事殯儀行業：「我對呢一樣嘢就唔係好陌生嘅，亦都唔會話有啲咩恐懼，即係都比較大膽嘅。」

潘靜文全紅旗袍、手執紅色紙油紙傘到骨灰龕場拍攝。(陳順禎 攝)

潘靜文「陽氣旺」

潘靜文表示今次拍攝過程很順利，自己「陽氣旺」未有遇到靈異事件，但就透露之前拍攝另一部劇集時就遇到「朋友仔」：「我上次拍《青春本我》嘅時候，係咁嘔啊，跟住個人又好暈同飆曬冷汗咁樣嘅，但係就唔會見到嘅，純粹係感應到啦。」不過為了令家人安心，她亦乖乖聽從媽媽吩咐，隨身帶備平安符傍身：「帶定喺袋仔度，以防萬一。」