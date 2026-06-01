影壇百億男神結婚25年拒控制富貴妻　驚爆提款論：不停拿就會破裂

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，憑藉《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，近年他更在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節中，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。除了演技備受肯定，呂良偉也是圈中的「愛妻號」，與身家豐厚的太太楊小娟結婚至今25年依然恩愛如初，形影不離。近日，呂良偉特別拍片分享夫妻相處之道，公開維繫美滿婚姻的「終極秘密」。

呂良偉是圈中「凍齡型男」兼「愛妻號」。（微博圖片）

兩公婆結婚25年依然恩愛如初。（小紅書圖片）

以「銀行提款」比喻感情消耗

呂良偉在影片中以「銀行提款」來比喻夫妻間的感情消耗。他表示，現在看到很多夫妻都是吵吵鬧鬧，「三天一小吵，五天一大吵」，兩人的情感就會變得越來越薄，就像去銀行提款一樣：「你不停在拿，不停在拿，你就沒有存回去。有一天你們就破裂，最後要不就離掉（離婚），要不就將就着過。」呂良偉直言：「其實你要想清楚，你跟她結婚圖什麼，你都把她娶回家了，她為我們家做了這麼多貢獻，你為什麼不好好疼她呢。」

呂良偉在影片中以「銀行提款」來比喻夫妻間的感情消耗。（小紅書截圖）

呂良偉直言要清楚自己跟另一半結婚是為了圖什麼。（小紅書截圖）

大讚楊小娟善良有愛心 銘記太太深夜親接老父舊事

面對婚姻中的摩擦，呂良偉大方分享自己的「終極秘密」，那就是「相敬如賓」。他強調，「把對方當成被感恩的人，所以我是非常感謝我太太。」呂良偉亦公開大讚太太為人善良、大方且富有愛心。他透露，兩人在結婚時便提出要與父親一同居住，當時太太毫不猶豫地第一個表示贊成。

太太除了平日為父親買衣服、買好吃的外，呂良偉更分享了一件令他銘記於心的往事。他指父親喜歡打麻將，有時甚至會打到凌晨12點或1點。當時正身處劇組拍戲的呂良偉無法抽身，但太太會親自開車前往麻將館接老人家回家。呂良偉坦言，「並非每個人都能做到這一點，但我太太可以，所以我特別感恩她，特別愛她。我們老祖宗都說過，恩愛夫妻，恩在前，愛在後。當你內心懂得感恩，愛的行動自然就會表現出來了。」

呂良偉指兩公婆最緊要「相敬如賓」。（小紅書截圖）

呂良偉直言非常感謝太太。（小紅書截圖）

拒絕改變或控制對方

呂良偉指出，每個人都有自己的習慣與脾氣，他和太太在婚姻中並非「誰管誰」，而是共同為了把家庭經營得更好。因此，他們夫妻之間絕不會試圖去改變或控制對方，而是選擇相互尊重、相互托底。

呂良偉更直言，許多男性雖然心中有愛，卻缺乏行動，既不表達也不表示，這是一件非常可惜的事。他呼籲男士們不要常顧着面子，應該要有「膽量」去展現愛意：「回到家裡，你多點愛給她，多點注意給她，多幫她做點家務，偶爾送點小禮物，帶她出去吃頓飯。」他深信，只要男士願意對老婆給予更多的關注與體貼，婚姻關係必然會更加融洽，「相信我，你這樣做了之後，賺的都是你。」

呂良偉憶述以前太太凌晨駕車去麻將館接他父親回家，不是每個人都能做到。（小紅書截圖）

呂良偉大讚太太為人善良、大方且富有愛心。（小紅書截圖）

由情路坎坷到坐擁百億身家

外型英俊的呂良偉，年輕時異性緣極佳，情史亦相當轟動。他曾與周海媚、鄺美雲先後有過一段婚姻，後來又曾和已故香港女首富龔如心傳過霧水緋聞，亦曾與永安百貨創辦人曾孫女郭錦恩墜入愛河，當年一度盛傳龔如心有巨額遺產秘密傳移給呂良偉繼承，但呂良偉澄清「二人素未謀面」，否認繼承遺產。最後呂良偉情定楊小娟，並經太太指點下，呂良偉經營生意得順風順水，由瀕臨破產翻身變坐擁百億身家！

呂良偉指出，每個人都有自己的習慣與脾氣，他和太太在婚姻中並非「誰管誰」，而是共同為了把家庭經營得更好。（小紅書截圖）