農夫不堪回首窮到燶日子　日食一餐叮飯兩個人夾100蚊先撳到錢

農夫近期大熱，除了《農夫全香港最好笑嘅演唱會》外亦即將在今年10月於戲曲中心舉辦《人夫集團》大型綜藝舞台Show。昨日（5月31日）他們和Lolly Talk成員Elka、Mui、Sinnie及Yanny 4位出席品牌活動。訪問中，他們回憶，重提曾經要借錢度日，日子過得十分窮困。



農夫出席品牌活動。（林迅景 攝）

同場仲有Lolly Talk成員Elka、Mui、Sinnie及Yanny。（林迅景 攝）

C君：「夾埋100蚊咪撳出嚟」

C君：「嗰時戶口得廿幾蚊，你又可能有70幾蚊，夾埋100蚊咪撳出嚟囉。」陸永：「呢個就經常發生啦。」月尾如何度日？C君說：「月尾？」陸永補充：「聽日食咩呀？諗到月尾喎！冇㗎，我哋嗰陣時一餐喺曬便利店度，一日食一餐，就喺個便利店叮飯。」

餐餐朋友請 嗌凍飲都要諗諗

有記者提及當年fans會請他們食飯，C君也說：「會，所以之後食飯咪我哋食返佢哋食飯囉。」陸永：「都唔好話fans，嗰時朋友都知㗎啦，猶豫緊個餐牌嘅時候⋯⋯」C君：「佢哋會話：『你點啦』。」陸永：「會話：『想凍飲，嗌啦。』」凍飲都要諗？C君答：「要！梗係要啦。」陸永：「人哋請食飯仲叫凍飲，你都做唔出啦。」他再說：「耐唔時一餐都得，我見親面，次次都係佢嘅，我哋都會唔好意思㗎。」

同場仲有Lolly Talk成員Elka、Mui、Sinnie及Yanny。（林迅景 攝）

出騷唔收錢求演出機會

他們也表示，以前出騷都是「唔收錢」但求有演出機會，但同時也要為花費而掙扎。「我哋仲要自己攞器材。我哋都會攞器材搭巴士去表演場地都有。」有記者問，LollyTalk之前傳出財務問題，他們會否「過兩招」？C君：「我點過兩招？我啲財務問題維持咗好耐，我只可以話畀佢哋知，你呢個財務問題係會維持好耐。」

Lolly Talk成員Elka、Mui、Sinnie及Yanny出席品牌活動。（林迅景 攝）

農夫和Lolly Talk成員Elka、Mui、Sinnie及Yanny出席品牌活動。（林迅景 攝）

農夫不堪回首窮到燶日子。（林迅景 攝）

呢位造型化妝師好搶眼！（林迅景 攝）