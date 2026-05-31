東張西望｜性病渣男四周播毒　多名少女慘染性病生殖器官病變

今日（31日）一集《東張西望》報導一位懷疑身染性病的「播毒渣男」事件，該名「播毒渣男」為21歲的H先生，他到處結識女子發展親密關係，跟每個女子都說自己是「一對一」，其實親密伴侶多不勝數，還要全都沒有做安全措施，極高機會傳播性病，多名少女中招，多位受害人一起站出來聲討他。受害人稱，即使要冒住遭受外界批評的風險，都願意走出來：「就係因為知道H先生到依家都仲上網周圍搵緊其他女仔，所以我哋冒住俾其他人認得、或者俾其他人鬧返我哋轉頭嘅風險都想企出嚟，都想提返所有嘅女仔要小心呢個人。」

《東張西望》報導一位懷疑身染性病的「播毒渣男」事件。(節目截圖)

陳小姐去年7、8月間在交友平台認識到H先生

陳小姐表示去年7、8月間在交友平台認識到H先生，她表示想跟H先生認真發展，所以便發生了性關係，但在2個月後，她發現二人的價值觀有出入，但就覺得可以與H先生一直在維持「一對一」的親密關係。直到今年3月18日，她突然收到一位陌生女子劉小姐的短訊：「你去check咗身體未啊？你知唔知H先生有性病㗎？」陳小姐表示當時自己正在上班，收到這個短訊後完全沒有辦法工作。

陳小姐當時收到劉小姐的短訊。(節目截圖)

劉小姐與H先生在2月才開始

劉小姐向陳小姐表示，自己在2025年11月入職新公司的時候認識H先生。之後，就在今年2月開始「她以為」只限「一對一」的親密關係。今年3月初，劉小姐因為下體不適，在醫生建議下進行了幾項檢驗，才知道自己染上多種性病和生殖器官病變，還導致發燒進了醫院。劉小姐心知這幾個月只有和H先生發生過性關係，所以立刻去質問H先生，而他亦沒有辯駁，還馬上道歉，送上親手畫的畫作，更承諾這些事不會再發生。

其後劉小姐懷疑H先生有另外一名女子，質問下H先生承認了有另外一個。劉小姐更在社交平台中找出H先生正在約會的女子是誰，亦在其中一個貓貓頭像帳號中發現H先生的蹤跡，劉小姐便立刻聯絡陳小姐。

劉小姐與H先生在2月才開始。(節目截圖)

二人從H先生中收到的甜言蜜語短訊一模一樣，除了甜言蜜語外，連過夜的酒店、收到的花、親手畫的畫都是一模一樣。H先生一邊跟劉小姐約會，一邊就跟陳小姐計劃晚上的行程，但讓陳小姐生氣的反而是H先生沒有內疚，因為H先生在知道自己有性病的情況下，仍然與自己發生關係。陳小姐與H先生對質，而H先生也承認了所有事。陳小姐知道自己有染上性病機會，立刻到化驗中心做檢驗，在醫生的建議下進行了數項檢測。 結果顯示，兩個人所感染的性病及生殖器官病變，竟然是一模一樣。

二人從H先生中收到的甜言蜜語短訊都是倒模一樣。(節目截圖)

二人強烈要求H先生進行詳細檢測，不過對方只驗了兩項，其中一項還是女事主都沒有感染、也就是不相關的「淋病」。至於另一項兩位事主都中招的病變，H先生就說以「驗尿」方式檢測，結果顯示是沒事。

劉小姐忍不住，決定在網上公開事件，想不到H先生隨即反駁，說從來沒有刻意傳播性病，還說不排除採取法律行動。但劉小姐在網上公開事件後，發現原來跟H先生發生過關係的女生不只她跟陳小姐，還有加入聲討行列的黃小姐。

劉小姐忍不住，決定在網上公開事件，想不到H先生隨即反駁，說從來沒有刻意傳播性病。(節目截圖)

她們還發現H先生即使被指控身染性病仍四處播毒，若無其事繼續在社交平台「釣」女生，用不同手段希望有更進一步的發展。多位受害人決定找H先生討回公道，與他當面質詢，而H先生對受害人和節目組的質詢，當然沒有承認。