黎芷珊疑意外踢爆許惠菁婚姻真實狀況　與金融才俊結婚三年傳婚變

已故藝人許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）於2023年12月與任職銀行界的圈外丈夫Shane結婚，當年婚禮星光熠熠，大批圈中重量級前輩到賀。不過許紹雄逝世不久，許惠菁便與Shane傳出婚變，早前許惠菁出席活動，當話題觸及擇偶條件時，許惠菁突然搭話。事後被問到婚姻狀況時，她僅低調回應：「現階段工作為重。」未有正面回應感情狀態。許惠菁29歲生日時，Shane亦未有現身。而與許紹雄一家交好的黎芷珊近日相約許惠菁聚會，疑似揭開許惠菁的感情狀況！

未見許惠菁老公Shane的身影。（IG@charmainexhui）

許惠菁慶祝29歲生日。（IG@charmainexhui）

許惠菁忽然避談老公。(IG@charmainexhui)

黎芷珊介紹許惠菁圈中「鑽石級筍盤」

許惠菁近日拍片分享黎芷珊聚會片段。黎芷珊見到許惠菁，即心疼安慰她：「其實我好開心見到你有心情出嚟，其實都應該放鬆一下自己，可能有時候好多心事放喺心入面，搵人出嚟傾吓偈，個人會開心啲！」許惠菁感動點點頭，又將頭放在黎芷珊身上撒嬌，多謝黎芷珊出來陪她；黎芷珊形容許惠菁是她「最愛的妹妹」，哄到許惠菁開懷大笑。

許惠菁又笑問：「你愛我會唔會多過王嘉爾？」聽到黎芷珊肯定的答案，許惠菁笑說其實她也很愛王嘉爾，黎芷珊即應承說：「搵日我會介紹畀你！」黎芷珊要介紹圈中「鑽石級筍盤」王嘉爾給許惠菁，莫非許惠菁如今另一半位置懸空？

許惠菁同黎芷珊聚會。（小紅書）

黎芷珊安慰許惠菁。（小紅書）

許惠菁同黎芷珊談起圈中「鑽石級筍盤」王嘉爾。（小紅書）